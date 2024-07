Intesa Sanpaolo, avviso urgente ai correntisti: “Se ne sei coinvolto, avvisa la Polizia di Stato”

Intesa Sanpaolo avvisa i correntisti lancia l’allarme per tutti quelli che credono di essere coinvolti: bisogna contattare la polizia.

Avere un conto corrente è, oggigiorno, un qualcosa di molto utile e importante, perché consente un miglior monitoraggio delle proprie finanze. Di solito, infatti, tramite conto corrente ci si fa accreditare lo stipendio, si svolgono bonifici e altre operazioni bancarie importanti. È dunque, soprattutto ai giorni nostri, in cui si richiedono operazioni rapide, una vera e propria svolta tecnologica.

Ma al conto corrente bisogna fare molta attenzione, perché è sì di grande utilità, ma non si deve assolutamente abbassare la guardia per ciò che concerne il suo controllo. Si può infatti incappare in delle truffe online e finire per fornire a malintenzionati le credenziali di accesso, il che significa farsi svuotare il conto, in moltissimi casi.

Sul conto corrente si depositano i vari risparmi e vederseli portare via da qualcun altro, non è assolutamente il massimo. Ma non è tutto, perché ci sono anche degli inganni ulteriori che possono creare problemi seri con il proprio conto corrente. Una cosa da cui certamente bisogna diffidare, è l’ottenere soldi facili. A questo proposito, la banca Intesa Sanpaolo, ha voluto avvisare i propri correntisti in merito a questa dinamica.

Intesa Sanpaolo avverte i correntisti di diffidare dai soldi facili: i dettagli

La banca Intesa Sanpaolo, ben nota per la sua efficienza, ci ha tenuto a sottolineare, con un avviso ai propri correntisti, l’importanza di non effettuare certe operazioni bancarie.

Nello specifico, la banca chiarisce diversi punti. In primis, se qualcuno chiede all’utente di trasferire soldi usando il suo conto corrente o mettere like a pagine/canali social dietro promessa di remunerazione, si potrebbe incappare nel cosiddetto reato di Money muling. In sostanza, il titolare di un conto bancario, trasferisce soldi dal proprio conto, dietro pagamento in contanti.

Dunque, la banca avverte di non aprire mai un conto corrente su richiesta di qualcuno appena conosciuto né consentire che il proprio conto sia usato per conto di altre persone. Importante anche diffidare da offerte di lavoro su social o app. Questo perché il cosiddetto Money Muling è un reato dal punto di vista finanziario, ragion per cui se in qualche modo ritieni di essere coinvolto, devi subito bloccare i trasferimenti di denaro, contattare la banca e chiamare la Polizia di Stato. Quest’ultima, saprà quali interventi adottare in questi casi.