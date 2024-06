Internet si disconnette di continuo? Evita problemi mentre lavori. La causa è questa, non ti serve il tecnico

Se il Wi-Fi è lento oppure si disconnette di continuo non bisogna subito chiamare il tecnico: ecco come evitare queste problematiche.

Tra le problematiche più frequenti e anche piuttosto fastidiose dell’era contemporanea dominata dalla tecnologia ci sono sicuramente quelle relative ai malfunzionamenti della linea internet: almeno una volta nella vita ogni persona che ha una linea Wi-Fi domestica ha dovuto assistere a cali di connessione improvvisi o addirittura disconnessione della rete da un giorno all’altro.

Quando si parla di rete Wi-Fi entrano in gioco tantissimi fattori ed è per questo motivo che non sempre è semplice capire la natura del problema: proprio per questo motivo tante persone che magari non sono esperte e non sanno dove mettere le mani si affrettano subito per chiamare un tecnico.

Oppure passano decine di minuti a telefono con il servizio clienti della propria fornitura di rete internet per cercare di capire qualche dettaglio in più, ma molto spesso questa dovrebbe essere considerata l’ultima spiaggia dato che di solito il problema può essere riconosciuto e risolto in pochi e semplici passi.

Wi-Fi che si disconnette o funziona male: le cause del problema sono queste

Le problematiche potrebbero chiaramente derivare dalla linea stessa che magari è malfunzionante, ma spesso entrano in gioco delle variabili esterne che non sempre si possono controllare come ad esempio il tempo meteorologico oppure la posizione geografica della nostra casa che influisce chiaramente sulla copertura di internet.

Questi due fattori sono chiaramente incontrollabili dagli utenti e bisogna solamente avere pazienza oppure cercare di potenziare il Wi-Fi mediante dei ripetitori, ma allo stesso tempo ci sono delle problematiche causate da fattori che invece è possibile controllare manualmente e di conseguenza risolvere: per riconoscere la natura del problema, infatti, è necessario monitorare il comportamento della linea internet e capire se ci sono dei risultati costanti.

Se il Wi-Fi si disconnette o cala di intensità solo in alcune zone della casa allora è probabile che il flusso di connessione sia ostruito da pareti o altri ostacoli e dunque bisogna spostare il router fino a trovare la posizione più ideale oppure acquistare dei ripetitori per altre stanze; se invece il Wi-Fi si disconnette solo a determinate ore allora è possibile che ci sia un sovraccarico dato che in quel periodo di tempo ci sono troppi dispositivi collegati alla rete.

Se le problematiche sono presenti solamente con la rete cablata allora è probabile che il cavo ethernet sia danneggiato oppure obsoleto e andrebbe sostituito quanto prima per permettere alla connessione di funzionare al pieno delle potenzialità, inoltre ci sono cause in cui anche lo stesso router diventa obsoleto e dunque dopo qualche anno andrebbe cambiato con uno nuovo e più efficiente.