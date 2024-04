Quando sei in bagno internet non prende bene? Questi ripetitori Wi-Fi sono quelli che fanno per te!

Dopo una giornata di lavoro, non si aspetta altro che indossare una bella tutona pesante, mettersi in panciolle e semplicemente rilassarsi a letto o sul divano, guardando una serie TV, giocando online al proprio videogioco preferito o, semplicemente, scorrendo i social in cerca di qualche video divertente per spegnere un po’ il cervello. Ma cosa succederebbe se il segnale della connessione internet di casa non dovesse essere abbastanza potente, iniziando a creare problemi per tutti gli hobby che permettono quel momento di relax? Beh, non serve arrabbiarsi perché, per fortuna, una soluzione c’è: un ripetitore Wi-Fi.

A cosa serve un ripetitore Wi-Fi?

Un ripetitore Wi-Fi è uno strumento tanto semplice nell’utilizzo quanto utile, in grado di cambiare totalmente la concezione che abbiamo dello sfruttamento degli spazi della casa. Il compito che svolge questo pratico strumento è quello di migliorare la copertura della connessione internet wireless in un ambiente casalingo espandendone il segnale: un ripetitore, infatti, funziona come una sorta di ponte, di gancio andando a catturare il segnale generato dal modem o router Wi-Fi ed estendendolo intorno a sé.

Così facendo sarà possibile generare copertura wireless anche dove in precedenza impossibile a causa della limitata potenza del modem singolo; in questa maniera diventa possibile trasferire l’ufficio casalingo in una stanza diversa o attrezzare una piccola nicchia per giocare e/o guardare film, lontani da occhi indiscreti.

Sui vari eCommerce questo genere di dispositivi si trovano a fasce di prezzo molto diverse, andandosi ad adattare alle esigenze degli utenti più disparati; sulla base della distanza da coprire o sullo spessore delle mura è possibile scegliere il ripetitore Wi-Fi che si preferisce, tenendo conto della potenza di emissione del segnale e delle altre unicità del prodotto. Fortunatamente non è necessario preoccuparsi per l’installazione del ripetitore poiché l’unica cosa che serve è avere vicino a sé una presa elettrica funzionante! Per utilizzare questo genere di dispositivo infatti basta semplicemente collegare il ripetitore Wi-Fi e seguire le istruzioni riportate all’interno della confezione.

Alla ricerca del ripetitore Wi-Fi economico e funzionale

Ora bisogna solo capire quale ripetitore Wi-Fi è meglio acquistare: in apertura dell’articolo, ve ne abbiamo consigliato uno disponibile su Amazon, della TP-Link.

Si tratta di un ripetitore che, a un prezzo contenuto, vi offre delle buone possibilità: una copertura di circa 120 metri quadrati di raggio attraverso la tecnologia Wi-Fi Dual Band, utile per offrire una connessione più veloce e stabile; il ripetitore è anche indicato di un indicatore visivo che misura la potenza del segnale ricevuto. Questa è molto utile durante la fase di posizionamento poiché permette all’utente di rendersi conto di quanta connessione può guadagnare nei punti morti della casa! Il prodotto è inoltre dotato di un’app per cellulare chiamata “Tether”, che potrete utilizzare per configurare comodamente tutti i parametri.

Se però volete risparmiare qualcosina, tenendovi sempre su un prodotto di fascia media che svolge bene il suo lavoro, sempre rimanendo in casa TP-Link è possibile puntare alla linea Mercurys.

Parliamo di un prodotto simile al precedente in tutto tranne che nel prezzo.

Attenzione, però, perché simile però non vuol dire uguale: la grande differenza tra questo prodotto e il precedente è legata alla completa assenza di strumentazione software o hardware per effettuare un monitoraggio e configurazione da remoto. Quest’ultima andrà fatta manualmente collegando un computer al dispositivo e, in tal senso, la presenza del comodo tasto WPS posizionato sulla scocca dell’apparecchia renderà la configurazione rapida alla stessa maniera. Per il resto meglio iniziare a studiare il nuovo standard Wi-Fi 7!

Computer-idea.it esiste grazie a voi. Acquistando dai link in articolo, potremmo ricavare una commissione di affiliazione.