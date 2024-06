Internet è in realtà morto: la teoria terrificante che ti fa cambiare il modo di navigare online

La Dead Internet Theory è una visione distopica di Internet, che riflette il senso di alienazione e delusione che molti utenti oggi provano.

Internet è uno strumento essenziale nella nostra vita quotidiana da ormai diversi decenni, con miliardi di utenti che lo utilizzano per comunicare, lavorare e divertirsi. Negli ultimi anni, però, una teoria inquietante ha guadagnato terreno tra gli utenti online, facendo vacillare la nostra percezione di questo mezzo apparentemente così potente.

La teoria di cui stiamo parlando, sebbene possa sembrare complottista, sta attirando sempre più attenzione e creando molte discussioni. Nota come Dead Internet Theory, questa tesi è emersa ormai diversi anni fa sul forum di appassionati 4Chan, alla fine degli anni 2010, e oggi è tornata al centro del dibattito pubblico a causa dei grandi cambiamenti apportati dall’Intelligenza Artificiale all’intero settore.

La domanda alla base di queste speculazioni è in realtà molto semplice: siamo davvero sicuri che dall’altra parte dello schermo ci siano esseri umani proprio come noi?

Dead Internet Theory: da tesi complottista a presagio di un oscuro futuro

La Dead Internet Theory sostiene che la stragrande maggioranza del traffico internet, così come gli utenti che lo popolano, siano stati sostituiti da bot e contenuti generati da IA. Questa idea ha guadagnato maggiore visibilità nel 2021, grazie a un lungo post sul forum Agora Road’s Macintosh Cafe intitolato “Dead Internet Theory: Most Of The Internet Is Fake“. In questo famoso post l’autore sostiene che l’IA ha presumibilmente preso il controllo della maggior parte delle attività online, riducendo l’interazione umana a una minoranza.

Secondo la teoria, l’Internet moderno è dominato da algoritmi e IA che creano contenuti per manipolare gli utenti e promuovere prodotti e idee. L’autore originale del post, intervistato da Kaitlyn Tiffany per The Atlantic, ha espresso un profondo senso di paranoia e delusione verso lo stato attuale del web.

La Dead Internet Theory non si limita a criticare Internet come strumento ormai divenuto noioso o commerciale, ma sostiene convintamente che, al suo interno, raramente interagiamo con veri esseri umani. Questo fenomeno avrebbe quindi iniziato a prendere piede ben prima del rilascio commerciale di tecnologie IA avanzate come ChatGPT.

Sebbene questa visione possa sembrare solo una delle tante teorie complottiste ed esagerate, ci sono alcuni indubbi elementi di verità nelle preoccupazioni espresse. Gli algoritmi, ad esempio, dominano effettivamente la nostra esperienza di navigazione e le grandi piattaforme aziendali cercano di monetizzare ogni aspetto della nostra attività online.

La teoria ha trovato nuova linfa vitale di recente, quando un post su X ha sottolineato la proliferazione di bot sulla piattaforma. Molti utenti hanno notato un aumento di risposte insensate e irrilevanti, spesso chiaramente generate da IA, trasformando le discussioni in catene di messaggi privi di significato. D’altra parte, però, è pur vero che la maggior parte dei contenuti virali e delle discussioni online continua a essere frutto degli della fantasia degli esseri umani. Per ora almeno.