Intere città possono essere hackerate con questa semplice password: è allarme

Molte città possono essere hackerate con una semplice password: sei sempre stato in pericolo senza saperlo. Di quale codice si tratta?

Il rischio di hacking è una situazione che può verificarsi da un momento all’altro. Con il passare del tempo, i cybercriminali hanno evoluto le loro tecniche grazie a strumenti sofisticati e complicati da fermare. Per questa ragione è importante fare attenzione al modo con cui ci si interfaccia con il web, in quanto potrebbe diventare molto pericoloso. Ma lo sarebbe ancora di più se la città in cui abitiamo fosse soggetta ad un attacco hacker.

Come potrebbe mai succedere qualcosa del genere? Ad indagare sulla faccenda è stato Bitdefender, un gruppo informatico che ha scoperto alcune vulnerabilità importanti. In base alle indagini condotte, infatti, le città potrebbero essere a rischio hackeraggio: riguarda tutti quanti noi. Cerchiamo di capire come sarebbe possibile una situazione del genere e, in caso, come andrebbe gestita.

Città in pericolo, gli attacchi hacker le metterebbero in ginocchio: come è possibile?

Secondo gli esperti di sistemi e reti, gli impianti di energia da fonti rinnovabili, come nel caso di Solarman e la piattaforma Deye, sono a rischio da sempre. Se un hacker riuscisse ad entrare nei loro sistemi, sarebbe in grado di provocare un malfunzionamento in poco tempo. Nello specifico causerebbe un vero e proprio blackout difficile da ripristinare, in quanto il sistema andrebbe in tilt e non potrebbe essere ripreso tanto facilmente.

A non essere sicure in questo caso sono le piattaforme di gestione utilizzate. Gli esperti di sicurezza, infatti, sostengono che gli hacker sfruttino la debolezza dei loro account. Così facendo possono ottenere facilmente token di autenticazione e dati del sistema, compromettendo l’intero impianto di energia nell’arco di pochi minuti. Le password che vengono utilizzate per i profili sono molto semplici: 123456. Per via di questi codici qualunque utente sarebbe in grado di accedervi.

Ed è per questa ragione che le città, in un modo o nell’altro, sarebbero in pericolo sfortunatamente. Se si verificasse un blackout in molte zone, come è facilmente immaginabile, tante persone si troverebbero in situazioni ingestibili. Solarman fornisce la sua energia a più di 2 milioni di utenti, che ogni giorno ne fanno un uso costante e duraturo. Se venisse meno a causa di un attacco hacker, potrebbe essere un serio problema per tutti.