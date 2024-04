Intera casa smart con un semplice interruttore: altro che prese e dispositivi tech, spendi solo 15 euro

Minima spesa, massimo comfort. Basta un semplice interruttore da 15 euro per gestire un’intera casa smart. Ecco come.

A tutto smart. Una vita smart e senza problema è il sogno di tutti noi in questo mondo tech da tutto e il suo esatto contrario. E questa visione è sempre più possibile in una casa con tutti i comfort, ma senza spendere cifre folli.

Alexa ne è stato l’esempio più calzante. Non c’è bisogno di spendere circa 120 euro, al netto di promo che spuntano sovente all’improvviso, per acquistare per forza l’iEcho di quarta generazione, un altoparlante intelligente Wi-Fi e Bluetooth comunque performante, con suono di qualità premium, con Dolby, un’hub molto apprezzato per l’ormai famigerata smart home.

Bastano una trentina di euro per avere l’ormai iconico Assistant di Amazon, versione basic chiaramente, l’importante è che soddisfi la domanda migliore per vivere davvero smart in questo mondo tech: che ci deve fare con un dispositivo? Rispondendo a questa domanda, troverai sempre un device che fa per te, al miglior prezzo possibile su piazza, tralasciando tutte quelle funzioni, per carità pazzesche, ma che stringi, stringi, tu non usi mai.

Piacere, sono Shelly: costo poco ma rendo tanto. E trasformo tutta la tua abitazione in una casa smart

Con questo claim ben impresso nella mente, ecco un semplice interruttore dal costo irrisorio ma dalle conseguenze veramente smart da vivere in casa. Ha colpito sin dall’inizio per il rapporto tra il costo davvero economico, inversamente proporzionale alla sua resa.

Minima spesa, massimo comfort, nasce così Shelly: un interruttore intelligente capace di domotizzare qualsiasi tipologia di interruttore o luce, utilizzabile per automatizzare le porte del garage, gestire i sistemi di irrigazione, ma anche il citofono oppure altri elettrodomestici.

In pratica trasforma un’intera abitazione in una casa smart. E non fa assolutamente differenza se sei un utente appassionato di dispositivi Android o iOS, niente figli e figliastri. Farlo funzionare è a prova di bambino delle elementari: prima l’istallazione, poi il collegamento alla rete Wi-FI di casa, fatto.

E non c’è bisogno neanche di un ulteriore hub. Ma la sua più grande qualità, dicevamo, è il prezzo. Si parte da una base di 9 euro per il Plus 1 (su Amazon), passando per la sua “fascia media”, ossia 13 e 14 euro se preferiamo il lo Shelly BLU Button 1 dalla lunga durata della Batteria, indicatore LED, Buzzer e un ampio raggio d’azione oppure lo Shelly Plus 1PM, il relè interruttore intelligente, Wi-Fi e Bluetooth.

Al massimo si arriva allo Shelly Plus 2PM, 2 canali, misuratore di Potenza, perfino l’automazione delle tapparelle, compatibile con Alexa e Google Home: su Amazon lo trovi scontato a 37 euro. Beata casa smart.