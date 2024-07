Installa le App sul tuo televisore e lo trasformi gratis in uno di ultima generazione

I televisori moderni hanno tecnologie all’avanguardia, ma costano anche molto: esiste però un modo per trasformare il vecchio tv in uno nuovo.

Al giorno d’oggi dentro casa si è circondati da dispositivi smart: dopo la stragrande diffusione degli smartphone che ha rappresentato la seconda ondata di strumenti tecnologici domestici dopo i computer, sempre più oggetti hanno cominciato ad acquisire l’aggettivo “smart” per differenziarsi dalle loro versioni del passato che, di base, non avevano la possibilità di collegarsi a internet.

Dopo computer, smartphone e tablet, gli oggetti “smart” più diffusi all’interno delle case di tutto il mondo sono chiaramente i televisori tecnologicamente più avanzati che oltre a svolgere le naturali funzioni di un tv standard posseggono anche altre funzionalità che sono strettamente collegate all’utilizzo di una connessione internet come ad esempio l’opportunità di scaricare delle applicazioni o piattaforme direttamente da uno store digitale.

I negozi di elettronica sono ormai totalmente incentrati sulla vendita di smart tv ed è quasi impossibile trovare al giorno d’oggi un televisore che non abbia queste funzionalità all’interno dei negozi, soprattutto all’interno delle catene specializzate: dato che acquistare un tv nuovo è una spesa non indifferente esiste un modo per trasformare un televisore vecchio in un tv smart all’ultimo grido in pochi e semplici passi.

Come trasformare un vecchio televisore in una smart tv: non è così complesso

Acquistare una smart tv, come detto, può rappresentare una spesa troppo grande soprattutto quando già bisogna fare fronte a tutte le spese che ci sono ogni mese, dunque se si vuole usufruire di tutti i servizi che sono presenti in maniera nativa su un televisore intelligente di ultima generazione, ma allo stesso tempo spendendo molto di meno rispetto all’acquisto di un nuovo dispositivo, allora la soluzione ideale è trasformare il vecchio tv in uno smart tv.

Per trasformare un televisore in uno smart tv quello che ci serve è permettere al nostro televisore di connettersi a internet: le smart tv, chiaramente, hanno un sistema integrato per la connessione Wi-Fi, mentre per quanto riguarda i vecchi televisori bisogna acquistare un dispositivo o un adattatore da collegare al dispositivo per permettergli di collegarsi alla linea internet.

Tra le diverse opzioni c’è l’acquisto di un dongle HDMI come ad esempio il Google Chromecast o il FireStick di Amazon che possono essere attaccati al televisore e fungere da sistema operativo per la tv: il dispositivo in questione, infatti, può connettersi a internet e può anche contenere applicazioni e piattaforme che possono essere trasmesse direttamente sullo schermo del televisore come ad esempio Netflix, Prime Video o Disney+.