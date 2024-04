Instagram sarà irriconoscibile con l’AI: ecco cosa si potrà fare, resterete senza parole

Instagram cambierà grazie all’intervento di una intelligenza artificiale. Che cosa ha in mente di fare Meta?

Meta si assicura che le sue applicazioni vengano aggiornate in continuazione. Questo perché vuole garantire un ottimo funzionamento delle piattaforme. Un esempio può essere WhatsApp, che riceve degli aggiornamenti di continuo. Abbiamo notato i miglioramenti fin da subito nel corso dei mesi. E continua a farlo assicurandosi che le sue app non vengano dimenticate. Per questo motivo il colosso dei social ha pensato di aggiornare Instagram in grande.

Ormai è da diverso tempo che Meta si sta preoccupando dei prodotti sponsorizzati sulle piattaforme. Vuole accertarsi che siano perfetti e che non ci sia nulla che non vada. Questo spiega perché quelli basati sull’IA diventeranno sempre più disponibili. Infatti Meta avrebbe intenzione di aggiungere un tipo di intelligenza artificiale nella barra di ricerca di Instagram. Lo scopo è sia quello di scoprire più contenuti che parlare con il chatbot del servizio.

Meta migliora Instagram, verrà inserita una nuova intelligenza artificiale: la grande notizia

Ma come funzionerà nello specifico? La barra di ricerca ci porterà ad aprire una conversazione in DM con Meta AI. Così facendo sarà possibile porre una o più domande al servizio. E non è utile soltanto per delle risposte generiche, ma anche per scoprire nuovi contenuti sulla piattaforma. Si potranno cercare persino i video pubblicati dagli utenti. Basta soltanto fare la richiesta e poi aspettare la risposta dell’IA.

Da questi elementi possiamo intuire una cosa. Cioè che Meta ha intenzione di aggiungere una feature che abbia molteplici usi (anziché concentrarsi su un singolo scopo). Vorrebbe rendere la sua intelligenza artificiale pronta ad ogni tipo di risposta. E per riuscirci è disposta ad aggiungere una IA diversa dalle altre.

Sappiamo anche che ha intenzione di ottenere una maggiore popolarità, così da superare TikTok persino in questo campo. Ovviamente non è possibile sapere se ci riuscirà o meno. Tuttavia le aspettative sono buone e non è neanche improbabile che ci riesca.

Per il momento l’IA di Meta per Instagram è in fase di sviluppo. Ci vorrà del tempo prima che venga lanciata ufficialmente. Quindi ci conviene attendere con pazienza e sperare che siano rilasciate altre notizie al riguardo. Di certo non abbiamo nulla di cui dubitare: sono delle innovazioni interessanti. Ma avevate mai pensato nell’uscita di una funzione del genere? Ora è realtà.