Instagram, fa attenzione a questa funzione nascosta: è una vera minaccia alla tua privacy

All’interno di Instagram è presente una funzione nascosta che può rappresentare un pericolo per la privacy: fai attenzione.

La vita quotidiana è contraddistinta dall’utilizzo dei social presenti sul web. Tra quelli a cui gli utenti fanno maggiormente ricorso c’è Instagram, nata inizialmente come piattaforma per le foto per poi assumere le caratteristiche di un vero e proprio social.

I tanti utenti che popolano ogni giorno la piattaforma di casa Meta possono fare affidamento su diverse opzioni, in grado di soddisfare qualsiasi tipo di richiesta. Dalle foto ai Reels fino ad arrivare alla Storie, su Instagram si può gestire la propria esperienza in modo dettagliato e preciso.

I vantaggi forniti da Instagram sono ormai noti, ma ancora oggi ci sono degli elementi un po’ ignoti ai più. A tal proposito bisogna fare attenzione ad una funzione nascosta che potrebbe rappresentare una minaccia alla privacy: scopriamo di cosa si tratta.

Instagram, la funzione nascosta minaccia la privacy: come evitarla

L’esperienza sulle varie piattaforme social deve essere gestita nei minimi dettagli affinché privacy e sicurezza non siano intaccate. Su questo argomento è emerso un video su Instagram di “Antony Tricks“, un creator digitale esperto in tecnologia e innovazione, app e intelligenza artificiale. Il creator ha fatto luce su una funzione poco nota che può intaccare la privacy di ogni utente.

Il noto creator ha posto l’attenzione su una funzionalità di Instagram potenzialmente pericolosa. Per capire meglio di cosa si tratta bisogna dirigersi sul proprio profilo Instagram e cliccare le tre lineette situate in alto a destra. Dopo aver cliccato apparirà una schermata in cui si dovrà fare attenzione alla voce “Centro gestione account“.

Selezionando “Centro gestione account” si visualizzerà un’altra schermata con varie opzioni. Qui è necessario dirigersi in basso per trovare la voce “Le tue informazioni e autorizzazioni“. Dopo aver selezionato questa voce bisogna scegliere l’opzione “La tua attività fuori dalle tecnologie di Meta” così da avere a disposizione tutti i siti visitati fino a quel momento collegati all’account Instagram.

In sintesi, la piattaforma di casa Meta può controllare tutte le attività che si svolgono su quei siti, inviando anche le informazioni private. Per interrompere questo processo basta cliccare su “Attività recente“, il sito di riferimento e subito dopo su “Scollega“. In pochi istanti la propria esperienza sulla piattaforma Meta sarà più sicura e controllata, con la privacy che verrà maggiormente migliorata.