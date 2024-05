Instagram, arriva la rivoluzione: si potrà fare per la prima volta

Instagram ha introdotto una funzione mai vista prima: potremo fare qualcosa di molto originale e che diventerà virale.

Meta si preoccupa di migliorare i suoi servizi da sempre. Fra questi possiamo vedere WhatsApp per esempio. La piattaforma riceve ogni giorno un nuovo aggiornamento e introduce delle impostazioni mai viste prima. Non ci si può proprio lamentare del servizio e di come viene portato avanti dal gigante tech, dato che viene trattato con i guanti.

Scopri la nuova impostazione di Instagram (Foto: D&D Powerweb) – Computer-idea.it

E come se non bastasse anche le altre applicazioni non vengono ignorate dal gruppo. Una fra queste è Instagram, che viene aggiornata quando meno ce lo aspettiamo. In particolar modo Meta lo avrebbe fatto anche adesso. Ma con un tocco di originalità in più rispetto agli anni scorso.

Gli sviluppatori hanno infatti creato una funzione davvero interessante e che si “ispira” a qualcosa che già esiste. In questo caso stiamo parlando di BeReal e Snapchat, le principali fonti di ispirazione di Meta. Cosa avrebbe preso da loro nello specifico? Vediamo insieme che cosa possiamo aspettarci dal prossimo aggiornamento.

Instagram, arriva una funzione del tutto inaspettata: è ispirata ad altre app

La nuova impostazione prenderà il nome di “Peek“. Permetterà agli utenti di pubblicare delle immagini visualizzabili solo una volta. Questi contenuti sono definiti effimeri in ogni social media. Infatti sia su BeReal che su Snapchat si tratta di foto e video che non possono essere ritrovati. Durano poco tempo e vengono visualizzati una volta sola. Meta ha pensato che fosse una buona idea introdurre una funzione del genere anche sul suo social.

Il suo funzionamento è abbastanza semplice. Il contenuto pubblicato dura per sole 24 ore. E una foto condivisa tramite Peek deve essere scattata con la fotocamera delle Stories. Infatti non è possibile caricare una immagine dalla galleria. Inoltre non è consentito modificare la foto o aggiungere un filtro. Il concetto è uguale a quello che troviamo su BeReal. L’unica differenza è che si potrà fare anche su Instagram adesso.

Si presume che questa mossa porti maggiore utenza sulla piattaforma. Dobbiamo soltanto aspettare e vedere se sarà effettivamente così. Per ora è una funzione in fase di sviluppo: ci vorrà del tempo prima di vederla. E vale la pena attendere il suo rilascio dato che è gli sviluppatori sembrano puntarci parecchio. Potrebbe infatti farci cambiare idea su Instagram, dato che avrà una funzione simile a altri social apprezzatissimi e pensati come una sua alternativa.