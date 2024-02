Instagram, 5 fasi per raggiungere il 100% del tuo pubblico target: cosa dice l’esperto

Se vuoi che la tua pagina cresca e raggiunga solamente persone nel tuo target devi fare queste cose: vedrai come cambierà tutto.

Instagram è la piattaforma social del momento, in cui tantissime persone condividono ogni giorno fotografie e video della loro vita, ma al tempo stesso diversi professionisti lavorano per poter ottenere dei guadagni.

Quando si decide di iniziare un’attività su Instagram e di aprire la propria pagina bisogna pensare come prima cosa alla nicchia che si vuole raggiungere, ossia a un gruppo di persone ben specifiche, che abbiano delle necessità e dei bisogni chiaramente identificati, in modo tale da poter creare una propria community affiatata e che si possa riconoscere con il creator.

Per farlo si ha bisogno di conseguenza avere una strategia ragionata e realizzata alla perfezione, e al tempo stesso bisogna anche sapere come sfruttare al meglio l’algoritmo di Instagram per poter raggiungere proprio queste persone. Alle volte può capitare di non riuscire ad ottenere degli ottimi risultati, e in questo caso si possono compiere 5 step per indurre l’algoritmo verso il proprio pubblico di target.

5 step da compiere su Instagram: ecco che cosa fare

Questi consigli per riuscire a raggiungere con i propri video e i propri post il pubblico target a cui ci si vuole rivolgere ci sono dati dall’utente @gianlucontent direttamente dal suo account ufficiale.

• I contenuti nel feed: il primo step consiste non andare nel proprio feed e selezionare 10 contenuti che non rispecchino la propria nicchia, cliccare su il menù relativo al post e selezionare non mi interessa

• La dashboard: per il secondo step bisogna andare nella sezione dashboard per professionisti, per poi cercare la voce “ispirazione” e compiere esattamente le stesse cose fatte nel punto uno

• L’account business: per il terzo aspetto dovrai andare nelle impostazioni e nella sezione “Strumenti e controlli per creator” e passare ad avere un account business

• Pubblica diversi reel: per il quarto step dovrai pubblicare subito dopo il terzo step almeno un paio di reel relativi alla tua nicchia, ricordandoti di selezionare attentamente gli argomenti pertinenti

• Aspetta 10 giorni: per completare il tutto, con il quinto step dovrai aspettare 10 giorni per tornare alla pagina da creator e così l’algoritmo sarà resettato

In questo modo quindi l’algoritmo sarà resettato e ti aiuterà a raggiungere il tuo pubblico target ovviamente se non sei andato prima contro la policy della piattaforma, eseguendo operazioni meccaniche o automatiche come follow e unfollow o simili.