Inside Out 2, in un fotogramma si intravede uno dei meme più famosi del web: pochissimi se ne sono accorti, ecco dove

In un fotogramma nascosto del nuovo film Disney Inside Out 2 si nasconde uno dei meme più famosi di sempre mai apparsi su internet.

I meme sono stati tra le prime forme di comunicazione alternativa che si sono mai sviluppate su internet e nel corso degli anni si sono evoluti sempre di più, da semplici disegni di faccine con varie espressioni facciali fino a immagini molto più elaborate, GIF e addirittura brevi video; i meme, come molti elementi dell’internet, sono diventati talmente famosi da sconfinare e arrivare anche in altre forme d’intrattenimento come serie tv e film.

Uno degli esempi più recenti riguarda Inside Out 2, l’ultimo film prodotto e realizzato da Disney Pixar e che è diventato l’assoluto protagonista delle ultime discussioni sul web e a quanto pare non solo per il suo grande successo commerciale che ha portato tantissime persone al cinema.

Inside Out 2 sta facendo molto parlare di sé negli ultimi giorni anche per ciò che è stato scoperto in un singolo fotogramma del film: qualcuno ha infatti scoperto che in una scena che dura davvero pochissimi istanti si intravede sullo sfondo uno dei meme più famosi di internet, un simpatico “easter egg” che ha colto un po’ tutti di sorpresa.

Inside Out 2 nasconde un’immagine segreta: è uno dei meme più famosi di sempre

La Pixar, oltre al suo inconfondibile stile grafico, non è nuova a questa abitudine di inserire delle chicche nascoste in singoli fotogrammi dei suoi film più famosi per sfidare gli spettatori più attenti a trovarli e riconoscerli: un’abitudine consolidata dello studio d’animazione è ad esempio mettere all’interno di nuove pellicole degli elementi che richiamano film realizzati in passato come ad esempio il fumetto de “Gli Incredibili” inserito in “Alla ricerca di Nemo“.

Questa volta però chi ha realizzato Inside Out 2 ha voluto fare qualcosa di veramente particolare e diverso: in una scena del film, infatti, appare un’immagine sullo sfondo che rappresenta un famoso meme realizzato però nello stesso stile grafico dell’intero lungometraggio. Si tratta del meme “Distracted Boyfriend“, ovvero quello nel quale c’è un ragazzo che si gira per guardare una ragazza mentre è mano nella mano con la propria fidanzata.

L’immagine in questione appare durante la scena nella quale c’è Ansia che pensa ai diversi scenari che potrebbero capitare a Riley e tra le varie foto proiettate sugli schermi c’è proprio il famoso meme che è stato riprodotto fedelmente con i personaggi del film.