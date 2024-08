INPS, scatta il bonus di 300 euro, domanda tramite CAF e Patronati: possibilità di sussidio extra per alcuni richiedenti

Dall’INPS è possibile ricevere un bonus di 300 euro ma solo per alcuni richiedenti. Ecco cosa sapere per ottenerlo.

L’INPS è parte integrante del sistema italiano con i sussidi predisposti, tra cui un bonus di 300 euro. Questa misura poco conosciuta consente a specifici richiedenti di avere un’entrata in più da poter utilizzare per gestire il proprio quotidiano, in modo da poter eseguire determinate spese senza troppi problemi.

La situazione economica generale non è sicuramente tra le più semplici e per questo motivo l’INPS fornisce il giusto supporto al fine di rendere la quotidianità un po’ più semplice. Come sottolineato in precedenza, questo bonus è dedicato solo ad alcuni cittadini e per ottenerlo bisogna rispettare determinati requisiti. Vediamo quindi tutte le informazioni utili sul bonus erogato dall’INPS e quali sono i requisiti da rispettare per ottenerlo.

Bonus di 300 euro dall’INPS: requisiti e come fare richiesta

Tra le diverse disposizioni da parte dell’INPS c’è quella inerente alla pensione di invalidità civile. Il bonus che parte da 300 euro è un importante sostegno economico destinato ai cittadini italiani, UE o extracomunitari residenti in Italia da almeno 5 anni, ed è rivolto a coloro che vedono ridotta la capacità lavorativa di almeno il 74% a causa di gravi patologie.

Le patologie riconosciute per ottenere la pensione di invalidità civile includono malattie neurologiche e degenerative come SLA, Alzheimer e Parkinson, oltre a condizioni come diabete, insufficienza cardiaca e renale. La certificazione dell’invalidità, che deve essere permanente, è realizzata dalla commissione medica dell’INPS.

Per il 2024, l’importo del trattamento pensionistico sarà di 333,33 euro mensili per chi ha un’invalidità compresa tra il 74% e il 100%. La cifra può aumentare fino a 360,48 euro per i ciechi assoluti non ricoverati. Da segnalare altre indennità aggiuntive per sordi e persone non autosufficienti.

Non rientrano in questa misura coloro che beneficiano di altre prestazioni di invalidità o che sono ricoverati a carico dello Stato. È assolutamente importante verificare i requisiti prima di procedere alla presentazione della domanda, al fine di evitare qualsiasi tipo di sorpresa.

La domanda per questa pensione deve essere presentata online sul sito dell’ente nazionale oppure tramite CAF o Patronati. Bisogna seguire attentamente la procedura affinché si possa ottenere in maniera tempestiva l’aiuto economico, che rappresenta un sostegno fondamentale per tante persone con disabilità. Se si ritiene di avere i requisiti adeguati non resta altro che fare domanda tramite il portale dell’INPS oppure affidarsi ad intermediari specializzati.