INPS: dal primo agosto arrivano i ricchi rimborsi, come compilare bene la domanda

I cambiamenti introdotti dal governo italiano forniscono un’importante sostegno economico aggiuntivo per i pensionati.

Il sistema pensionistico italiano è stato al centro di numerose riforme negli ultimi mesi. L’obiettivo di questi cambiamenti è quello migliorare le condizioni economiche dei cittadini, introducendo nuove misure e benefici. Il governo attuale aveva promesso da tempo di incrementare gli importi delle pensioni.

Le modifiche recenti mirano a semplificare le procedure per l’ottenimento dei rimborsi, rendendo il processo più trasparente e accessibile. Questo è particolarmente importante per i pensionati che spesso devono affrontare complesse normative fiscali e burocratiche. Le nuove politiche sono state pensate per fornire un supporto economico maggiore, garantendo una gestione più efficiente delle detrazioni e dei crediti fiscali.

A partire dal prossimo mese, quindi, una buona parte dei pensionati italiani potrà beneficiare di pensioni più alte e di rimborsi fiscali più rapidi. Le tempistiche per l’arrivo degli importi sui vari conti corrente, però, sono diverse a seconda dei casi.

Pensioni più alte per molti contribuenti: cosa succede dal prossimo primo agosto

Dopo l’aumento delle pensioni di luglio, agosto porterà ulteriori incrementi per alcune categorie di pensionati. Le due principali fonti di questi aumenti sono la quattordicesima mensilità e il rimborso IRPEF. Mentre la prima è già stata erogata per molti, il rimborso IRPEF sarà disponibile dal 1° agosto.

Per i pensionati che hanno presentato la dichiarazione dei redditi utilizzando il modello 730/2024 e hanno designato l’INPS come sostituto d’imposta, il rimborso IRPEF sarà erogato in base alle tempistiche stabilite dall’ente.

Il rimborso IRPEF verrà accreditato il secondo mese successivo a quello in cui è stato ricevuto il prospetto di liquidazione. Per chi ha inviato il modello 730/2024 entro il 31 maggio, il rimborso sarà disponibile già dal 1° agosto. Anche per le dichiarazioni inviate entro il 20 giugno, il rimborso sarà erogato entro il 1° agosto, se il prospetto è stato emesso entro il 29 giugno.

Le dichiarazioni presentate tra il 21 giugno e il 15 luglio vedranno il rimborso a settembre, mentre quelle tra il 16 luglio e il 31 agosto riceveranno il rimborso a ottobre. Le dichiarazioni inviate entro il 30 settembre avranno il rimborso a novembre. Chi ha richiesto il pagamento direttamente all’Agenzia delle Entrate riceverà il rimborso a dicembre 2024.

In questo contesto, bisogna però sempre ricordare che dalla dichiarazione dei redditi potrebbe emergere anche un debito IRPEF. In questo caso, ci sono due opzioni: accettare che l’importo dovuto venga trattenuto in un’unica soluzione o su più cedolini successivi, oppure richiedere la rateizzazione del pagamento fino a novembre 2024.