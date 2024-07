In pochi sanno che puoi ascoltare la radio su iPhone: non serve nessuna app!

Sebbene sia considerata ormai un po’ vintage, la radio ha ancora il suo fascino e mantiene numerosissimi ascoltatori.

Il suono caldo delle voci attraverso l’etere, la scoperta di nuovi brani e le notizie in tempo reale, sono tutti elementi che contribuiscono al fascino senza tempo di questo mezzo.

Ma sapevi che per ascoltare la radio sul tuo iPhone non hai bisogno di scaricare app specifiche? Ebbene sì, il tuo smartphone ha già tutto ciò che serve per sintonizzarsi sulle tue stazioni preferite!

Ti basta semplicemente chiedere a Siri! Pronuncia la frase “Fammi ascoltare Radio XYZ” (sostituendo “XYZ” con il nome della stazione desiderata), e il tuo iPhone si sintonizzerà magicamente sulla frequenza giusta. Potrai regolare il volume con i tasti laterali e mettere in pausa la riproduzione in qualsiasi momento.

La radio sul tuo iPhone? Semplice come chiedere!

Forse ti starai chiedendo: “Ma come funziona?”. La risposta è semplice: la funzione radio dell’iPhone è integrata nell’app Apple Music. Non preoccuparti, non è necessario un abbonamento a pagamento per utilizzarla!

Ecco alcuni consigli per sfruttare al meglio la radio sul tuo iPhone:

Chiedi a Siri "Fammi ascoltare una stazione radio [genere musicale]" per scoprire nuove stazioni in base ai tuoi gusti. Controlla la riproduzione dal Centro di Controllo: Accedi al Centro di Controllo scorrendo verso il basso dall'angolo in alto a destra dello schermo per mettere in pausa, riprodurre, cambiare stazione e regolare il volume.

Ascolta in background: Mentre ascolti la radio, puoi utilizzare altre app sul tuo iPhone senza interruzioni.

Usa gli auricolari o un altoparlante Bluetooth: Per un'esperienza d'ascolto più immersiva, collega i tuoi auricolari o un altoparlante Bluetooth all'iPhone.

Insomma, la radio sul tuo iPhone è a portata di voce! Sfrutta questa funzione gratuita e riscopri il piacere di ascoltare le tue stazioni preferite ovunque ti trovi.