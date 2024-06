In attesa di Star Wars: The Acolyte, le 5 serie da guardare assolutamente su Disney +

Star Wars: The Acolyte sta conquistando il pubblico amante dell’universo fantascientifico creato da Lucas, ecco cosa vedere in attesa delle nuove puntate.

Per gli appassionati dell’universo fantascientifico di Star Wars quello attuale è un periodo d’oro. Disney ha preso in mano le redini della saga e la sta ampliando in modo tale da riempire quei vuoti narrativi che negli anni il creatore ha lasciato nei suoi film e nelle opere a corollario della narrazione principale.

Se è vero, infatti, che il successo di Star Wars è legato alla scelta di rappresentare una guerra galattica focalizzando l’attenzione su pochi personaggi principali e legandolo alle sorti di un’unica famiglia (gli Skywalker ovviamente), Lucas non è mai stato avaro di dettagli sul mondo in cui la vicenda si svolge, disseminando anzi dettagli e notizie riguardanti la lore e la storia della galassia lontana lontana, l’ordine dei Jedi e la secolare battaglia tra luce e ombra.

In questi anni Disney si concentrata sul riempire i vuoti narrativi lasciati dai film, svelando come la mappa della Morte Nera è stata acquisita dalla resistenza, come Obi One sia sopravvissuto all’epurazione degli Jedi da parte dell’Impero, come vivevano le persone dotate nel controllo della forza in epoca imperiale, ampliando la narrazione sulla “Via” di Mandalor ma anche sui motivi che hanno portato alla crisi della Repubblica.

Un universo in continua espansione

Tutte tematiche inerenti al periodo storico già visto nei film, o che intercorre tra una trilogia e un’altra. In questo momento, ad esempio, le serie nuove sono ambientate nel periodo che va dalla sconfitta dell’impero alla creazione del Nuovo Ordine, ovvero la nuova forza guidata dai sith che si vede nella terza trilogia.

Fino ad ora, però, era stato tralasciato un altro periodo storico ricco di fascino di cui si hanno poche notizie, ovvero quello dell’Alta Repubblica. Un vuoto che Disney ha cominciato a colmare con la produzione di Star Wars: The Acolyte, serie attualmente in fase di svolgimento che narra proprio del periodo in cui l’ordine Jedi era al massimo della sua potenza.

Al momento sono state pubblicate le prime puntate della serie e i fan sono soddisfatti dal risultato. The Accolyte si concentra sulla storia del Maestro Jedi Sol, un personaggio sfaccettato in cui luce e ombra si mischiano, in cui si percepisce la lotta interiore per la prevalenza di uno dei due lati della forza.

Frenesia da Star Wars: The Acolyte? Ecco cinque serie da guardare in attesa delle nuove puntate

Proprio il lavoro svolto su The Acolyte ha fatto venire l’acquolina in bocca a tutti i fan di Star Wars che stanno seguendo di settimana in settimana le nuove puntate. Il fatto è che in un’epoca in cui si è abituati al binge watching, attendere una settimana per una nuova puntata può essere faticoso.

Se anche voi siete “in astinenza” da Star Wars, allora potreste occupare il tempo che intercorre tra il rilascio di una puntata e un’altra recuperando le altre serie ambientate in questo fascinoso mondo fantascientifico. Di seguito dunque ve ne consiglieremo cinque che valgono la pena di essere viste qualora non lo aveste già fatto: