In arrivo messaggi anche senza rete, la novità di Google è strabiliante

Svolta Google, supera Apple nel campo della comunicazione senza rete. Tutto quello che c’è da sapere sulla super novità in arrivo.

Se cambia passo, in fretta pure, Apple rischia di essere travolto dai suoi competitor. La lentezza con cui il colosso di Cupertino preoccupa i fan dell’ecosistema a forma di mela morsicata. Google e i suoi simili stanno andando a un’altra velocità.

Si è già visto negli smartphone. Per quanti performanti e sempre migliorati, gli iPhone 15 non hanno ancora nessuna funzionalità AI, a differenza dei Google Pixel 8 e 8 Pro, i primi cellulari a varcare i confini dell’Intelligenza Artificiale generativa.

Samsung ha seguito subito la scia del gigante di Mountain View e da gennaio sta facendo vedere a tutti di cosa sono capaci i Galaxy S24, soprattutto l’Ultra, nuovi smartphone praticamente simili ai vecchi, se non fosse per quelle funzionalità AI, che cambiano il telefono, stravolgendolo.

Apple sta per essere superato da Google anche in un altro campo. Quello della connessione senza rete, una peculiarità che sta per essere soppiantato con l’arrivo di un nuovo aggiornamento strabiliante per Android.

Google e Huawei sfrecciano verso i messaggi senza rete. Apple è già superato

Il colosso di Cupertino è stato un pioniere dal punto di vista della connessione satellitare: le chiamate di emergenza a prescindere se un malcapitato utente si trovi in difficoltà, causa qualsiasi tipo di incidente (stradale e non) sono sempre state una prerogativa di Apple. Ora non è più così.

Google sale di livello e sta per regalare a tutti i possessori dei smartphone Android una funzione strabiliante: la possibilità di inviare messaggi senza rete non sarà limitata soltanto ai numeri di emergenza, come attualmente disponibile sui dispositivi con sistema operativo iOS, ma allargato, ad esempio, agli SMS verso tutti i contatti in rubrica.

La novità è stata scovata su beta per l’aggiornamento di Android 15, in arrivo a partire proprio da questo semestre. Tre le tracce nell’ultima versione (tramite stringhe) che vanno verso una connessione senza rete di Google Messaggi.

Si potranno ricevere SMS a cielo aperto e con una visibilità chiara, una messaggistica che per il momento non includerebbe foto e video, messaggi per tutti, senza distinzione tra emergenza e non. Il tutto proprio mentre Huawei, sulla serie Mate 50 consente già di effettuare chiamate e inviare messaggi satellitari, anche se per il momento è disponibile solo per il territorio cinese. Sveglia Apple