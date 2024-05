In arrivo l’iPad Pro OLED, il dispositivo del futuro: cosa potrà fare grazie all’AI

Apple si prepara a rivoluzionare la linea di iPad e a rafforzare la sua posizione come leader nell’innovazione AI.

Mentre il mercato attende con ansia gli sviluppi futuri, Apple sembra essere pronta a fare un grande salto con il suo prossimo grande rilascio. Secondo fonti affidabili, la compagnia sta lavorando intensamente per introdurre una serie di modelli di iPad completamente rinnovati, tra cui spicca l’iPad Pro OLED. Oltre al consueto aggiornamento hardware, questo nuovo modello promette di introdurre una serie di capacità legate all’intelligenza artificiale.

A dispetto del periodo di crisi che sta attraversando, la compagnia di Cupertino non mostra segni di rallentamento e lavora al profondo rinnovamento della sua linea di iPad, spesso sottovalutata rispetto ad altre categorie di prodotti come l’iPhone. Negli ultimi anni, l’iPad ha visto miglioramenti parziali, ma nulla che potesse essere definito rivoluzionario, almeno fino ad ora.

Un dispositivo completamente rinnovato: Apple ha grandi piani per il prossimo iPad

L’iPad Pro OLED si distingue non solo per il suo schermo avanzato ma anche per l’introduzione del chip M4, che segna un passo significativo verso il potenziamento delle capacità AI del dispositivo. Mark Gurman di Bloomberg pensa che ci sia “una forte possibilità” che questo nuovo modello sarà equipaggiato con un processore che integra un motore neurale avanzato, posizionando l’iPad Pro come il “primo dispositivo veramente alimentato dall’AI di Apple“.

Secondo gli esperti, Apple prevede di utilizzare l’evento aziendale in programma per il mese maggio per annunciare ufficialmente la sua strategia sui chip AI. Per questo, ci si aspetta che nella stessa occasione vengano anche rivelati i dettagli che riguardano i nuovi iPad Pro, che sfrutteranno proprio le nuove offerte AI dell’azienda.

Non è ancora stato rivelato se le nuove capacità AI degli iPad si baseranno su strumenti sviluppati internamente da Apple o se invece saranno integrate anche tecnologie sviluppate in collaborazione con aziende esterne come Google e OpenAI. In ogni caso, le novità sul piatto dell’azienda non finiscono qui.

Parallelamente al iPad Pro OLED, un altro degli accessori più attesi è la nuova Apple Pencil, che dovrebbe includere l’apprezzata tecnologia del feedback aptico. Questa funzionalità potrebbe ampliare significativamente le applicazioni del dispositivo, come offrire un’esperienza tattile quando si disegna, imitando la sensazione della carta ruvida sotto la punta della matita.