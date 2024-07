Impressiona i tuoi amici con questi semplici trucchi per il pc: sembrerai un hacker esperto

Al giorno d’oggi, l’utilizzo dei personal computer è fondamentale. Con questi trucchetti lascerete tutti a bocca aperta.

Essere dei maghi al computer è qualcosa che non è per tutti. Ci hanno sempre insegnato, infatti, che si debba smanettare per anni, magari frequentare dei corsi. Invece, con i trucchetti che vi daremo oggi, sarà possibile per voi sorprendere i vostri amici.

Alcuni dei comandi che mostreremo sono nativi di Linux e non funzionano su Windows. Tuttavia, puoi eseguire comandi Linux sul terminale Windows abilitando il Subsystem for Linux (WSL). Il primo passo, dunque, è attivare questo protocollo.

Innanzitutto apri il menu Start, cerca “Attiva o disattiva le funzionalità di Windows”, scorri verso il basso e seleziona la casella accanto a “Sottosistema Windows per Linux”, fai clic su OK e riavvia il PC quando richiesto. Dopo il riavvio, apri Microsoft Store e cerca “Ubuntu 24.04” o la tua distribuzione Linux preferita.

I trucchi per impressionare i tuoi amici al PC

Apri Ubuntu e apparirà la finestra del terminale di Ubuntu. Ora puoi inserire comandi Linux in questo terminale Ubuntu in esecuzione sul tuo PC Windows. Con WSL abilitato, siamo pronti a preparare il terreno. Niente dice “hacker” come l’iconico testo verde su nero di Matrix. Fortunatamente, puoi facilmente cambiare il colore del tuo terminale Windows per ottenere questo aspetto.

Tra i trucchetti, si può utilizzare il Comando ping -t per effettuare ping continuo di un sito web. Il comando ping viene utilizzato per testare la raggiungibilità di un host su una rete IP. Aggiungendo l’opzione -t, è possibile continuare a effettuare il ping dell’indirizzo specificato finché non lo si interrompe manualmente (premendo Ctrl+C).

Questo comando visualizzerà continuamente il tempo di risposta del server, fornendoti dati sulle prestazioni di rete in tempo reale. Non è solo visivamente accattivante con il suo flusso costante di dati, ma è anche utile per monitorare la connettività di rete. Per un tocco di stile davvero hacker, usa cmatrix. Questo comando crea l’effetto di testo verde cadente reso popolare dai film Matrix.

Per installarlo, apri il terminale Ubuntu (o qualsiasi terminale Linux che hai installato usando WSL) e inserisci: color a oppure color 2. Una volta terminato, premi Ctrl+C per uscire. Un altro divertente comando Linux è genact, che genera attività finte ma realistiche nel tuo terminale, come la compilazione di codice o l’esecuzione di test. Per installarlo, assicurati di aver installato Rust nel tuo ambiente WSL e digita sudo snap install genact.

Infine, un’altra funzione simpatica può essere quella di creare un terminale a schermo diviso con immagini stereotipate degli hacker mainstream. Il terminale si dividerà in più terminali, ognuno dei quali eseguirà comandi diversi e visualizzerà vari output. Per uscire, premi Ctrl+C.