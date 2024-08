Impara subito cos’è la finanza integrata o saranno guai: come funzionerà l’economia del futuro

Si fa un gran parlare di finanza integrata. Ma sappiamo davvero di cosa si tratta? Ecco come rimanere al passo coi tempi.

L’embedded finance, o finanza integrata, si sta rapidamente affermando come un modello rivoluzionario all’interno del settore finanziario. Si tratta di una locuzione che avrete sicuramente sentito nei convegni, oppure nei telegiornali. Ma sapete realmente di cosa si tratta? Proviamo a fare chiarezza.

Il settore bancario tradizionale non è escluso da questo trend, ma deve evolversi collaborando con aziende tecnologiche per sfruttare le potenzialità dell’embedded finance. Partnership tra istituti finanziari e piattaforme digitali permettono di raggiungere nuovi clienti e offrire servizi più rapidi e intuitivi.

Dunque, l’embedded finance rappresenta una nuova frontiera per la finanza, dove i servizi finanziari diventano parte integrante delle esperienze digitali quotidiane. Questo modello offre alle aziende l’opportunità di espandere la propria offerta, migliorare l’esperienza dei clienti e innovare il settore finanziario attraverso soluzioni sempre più fluide, accessibili e su misura. Dovremmo capire tutti meglio di cosa si tratta. Altrimenti saremo esclusi dal mondo del futuro. O del presente.

Cos’è la finanza integrata?

Questa tecnologia consente alle aziende non finanziarie di offrire servizi bancari direttamente all’interno delle proprie piattaforme o applicazioni, come pagamenti, prestiti, assicurazioni e gestione del denaro. Grazie all’embedded finance, i servizi finanziari si integrano in modo fluido nelle esperienze digitali quotidiane degli utenti, facilitando le transazioni e migliorando l’accesso a prodotti finanziari personalizzati.

Un esempio emblematico sono le piattaforme di e-commerce che offrono opzioni di pagamento rateale direttamente al checkout. Queste soluzioni semplificano l’esperienza utente, aumentando la soddisfazione e la fidelizzazione del cliente, riducendo al contempo le barriere tradizionali che caratterizzano il mondo della finanza.

I vantaggi dell’embedded finance sono molteplici. Innanzitutto, le aziende possono generare nuove fonti di reddito integrando servizi finanziari senza dover sviluppare infrastrutture bancarie complesse. Questo consente di offrire soluzioni altamente personalizzate e contestuali, migliorando l’efficienza operativa. Inoltre, la finanza integrata democratizza l’accesso ai servizi finanziari, rendendoli più inclusivi per un pubblico ampio che potrebbe non avere accesso ai canali tradizionali.

Gli esempi di embedded finance sono già visibili in settori diversi come la vendita al dettaglio, i trasporti e la tecnologia. Da applicazioni di pagamento integrate in app di consegna cibo a servizi di microcredito offerti durante l’acquisto online, la finanza integrata sta trasformando il modo in cui gli utenti interagiscono con il denaro. Dobbiamo adeguarci anche noi.