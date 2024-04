Iliad si migliora sempre, l’offerta di aprile è davvero irrinunciabile: info e dettagli

La nuova offerta di aprile lanciata da Iliad è unica nel suo genere. Non potete farvela scappare, ecco tutte le info e i dettagli.

Dal momento del suo arrivo in Italia, Iliad ha saputo affermarsi come uno dei migliori operatori telefonici in assoluto. Grazie innanzitutto alle sue promozioni che danno modo di godere di minuti, SMS e Giga di internet a prezzi sempre più in ribasso. E poi grazie alla copertura, che è stata migliorata nel corso del tempo e oggi dà modo di accedere al 4G e al 5G in tutta Italia.

La strategia di crescita del colosso francese non si è però di certo fermata qui, anzi. Ci sono una lunga serie di nuove promo ed iniziative pronte ad arrivare sul mercato e che hanno come obiettivo quello di attirare ancor più clienti. Parliamo oggi in particolare della nuova offerta di aprile lanciata dall’azienda, è davvero irrinunciabile! Ecco che cosa dovete sapere tra info, dettagli e costi.

Offerta di aprile di Iliad: cosa include e costi

Iliad ha voluto fare ancora una volta le cose in grande, lanciando una promozione unica che vi dà la possibilità di avere tra le mani un servizio ricco di opportunità e con un costo mai così basso. Stiamo parlando della Giga 180, una nuova offerta appena resa disponibile e che costa poco come mai prima.

Si parla di soli 9,99 euro al mese per sempre. E trovate inclusi nel prezzo minuti ed SMS illimitati. Ma soprattutto 180 Giga di internet ogni mese per poter navigare anche in 5G senza limitazioni. Vi basta scoprire se il vostro modello di smartphone ha un modulo integrato per poter agganciare questo standard di connettività. E poi se vi trovate in una zona dove c’è la copertura inclusa.

Non mancano le iniziative anche a livello internazionale, con il roaming che in Europa permette di avere minuti ed SMS illimitati, con 11 GB di internet inclusi. Tra gli altri servizi che sono inclusi nell’offerta, segnaliamo l’hotspot, nessun scatto alla risposta, il controllo del credito residuo e la segreteria telefonica. Al momento della sottoscrizione del contratto, inoltre, potete anche richiedere la eSIM al posto di quella fisica. Così da evitare le spese di consegna e di avere tutto tra le mani già qualche istante dopo aver inserito il metodo di pagamento. Nulla di più semplice!