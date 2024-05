Iliad fa ancora la mossa giusta: le nuove promozioni sul sito ufficiale sono fantastiche

Iliad si sta confermando sempre più una realtà nella quale credere. Ecco le nuove promozioni presenti sul sito.

Tra le compagnie che negli ultimi tempi si stanno facendo notare c’è sicuramente Iliad. Tra promozioni, miglioramenti dei servizi e offerte per i propri utenti, le novità sono infatti all’ordine del giorno e tutte in grado di conquistare anche quegli utenti che fino a ieri non sembravano interessati.

E tra le tante, una che sta facendo discutere particolarmente in positivo è quella che riguarda la possibilità di acquistare degli smartphone scontati direttamente sul sito. Particolare al quale si aggiunge la possibilità di nuovi arrivi del tutto inaspettati e tutti da scoprire.

Quando si parla di telefonia, l’effetto sorpresa non è mai troppo. Ci sono infatti diverse compagnie che sono pronte a farsi la guerra a suon di sconti o di promozioni accattivanti e rivolte agli utenti che, in questo modo, hanno la possibilità di scegliere tra diverse opzioni al fine di scegliere quella più conveniente.

Iliad e le promozioni super interessanti

Un modo di agire che ormai conosce bene anche Iliad che negli ultimi tempi si sta dando un grande da fare per aumentare il suo bacino di utenti. Sul suo sito ufficiale, infatti, è possibile godere di alcune promozioni davvero uniche che riguardano l’acquisto di smartphone della Apple.

Per fare qualche esempio, gli iPhone 15 da 128 giga sono disponibili a 703,20€ pagabili mensilmente senza interessi e senza anticipo e tutto con una spesa di 35,16€ al mese. Una vera occasione che si ripropone anche per altri iPhone di modelli differenti e presenti nella colorazione preferita e con la quantità di memoria che si preferisce.

Il tutto a costi sicuramente concorrenziali, soprattutto se si pensa alla possibilità di poter contare su una rateizzazione che non prevede costi aggiuntivi di alcun tipo e che a quanto pare è davvero semplice da ottenere. Ma non finisce qui. Sembra infatti che Iliad che per motivi contrattuali ha sempre avuto promozioni inerenti solo al mondo Apple, sia ormai pronta ad aprirsi anche ad altri marchi.

Proprio negli ultimi tempi, infatti, è emersa la volontà di vendere anche gli smartphone Samsung Galaxy, gli Huawei e, più in generale, qualsiasi smartphone non Apple. Una possibilità che amplierebbe sicuramente il bacino di utenti interessati ad avviare un nuovo contratto. Cosa che si renderà ancora più vera se i nuovi smartphone saranno messi in vendita alle stesse condizioni dei telefoni Apple che al momento rappresentano una possibilità davvero unica e decisamente da cogliere al volo.