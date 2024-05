Iliad, comunicazione ufficiale: novità per i clienti da luglio

Iliad sta inviando una comunicazione a tutti i suoi clienti. Scopriamo di quale si tratta e che novità comporta.

Tra le tante compagnie che tutti i mesi propongono le proprie offerte agli utenti non si può non menzionare Iliad che, negli anni, si sta facendo sempre più strada raggiungendo tantissimi clienti, molti dei quali soddisfatti dal servizio offerto.

Si tratta, infatti, di una delle compagnie più economiche che ci sono al momento e la cui rete si sta sempre più espandendo al fine di offrire servizi sempre più adatti a competere con quelli presenti nel mercato. Negli ultimi giorni, però, molto utenti stanno ricevendo una comunicazione ufficiale. Scopriamo meglio di cosa si tratta e quanto attendersi dalla stessa.

In cosa consiste la nuova comunicazione ufficiale di Iliad

Restare con un operatore telefonico significa sottoscrivere un contratto che può variare nei tempi della sua durata ed essere sia a variabile fissa (e quindi sempre uguale salvo particolari novità) che variabile e in grado di crescere nel tempo insieme ai servizi offerti. Per questo motivo ogni nuova comunicazione che arriva va sempre letta con estrema attenzione al fine di comprendere se c’è o meno qualcosa da rinegoziare.

Volendo parlare di Iliad, negli ultimi giorni, la compagnia sta inviando una comunicazione ufficiale tramite sms ai propri utenti. La stessa, però, inizia da subito tranquillizzando il cliente. Nell’sms che arriva a chi è già cliente di Iliad c’è infatti scritto da subito che non ci saranno né aumenti né costi nascosti.

Il nuovo messaggio serve infatti a comunicare che in linea con la delibexra AGCOM che è valida per tutti gli operatori telefonici, dal 1 luglio 2024, sarà dato maggior spazio a tutta una serie di informazioni relative ai documenti contrattuali. A tal proposito, sempre nell’sms viene indicato che ogni possibile informazione può essere ottenuta attraverso il link m.iliad.it/info o, per chi tiene molto alla sua privacy, presso m.iliad.it/privacy.

La comunicazione ufficiale di Iliad non è quindi legata a problematiche legate ai costi o ai servizi offerti. Si tratta più che altro di un adeguamento delle informazioni contrattuali voluto per tutti gli operatori e che, quindi, è di sicuro vantaggio per gli utenti. Il tutto, come già scritto sul messaggio, avverrà solo a partire dal mese di luglio. Motivo per cui si ha tutto il tempo per raccogliere le informazioni relative alle possibili variazioni e agire di conseguenza.