Il tuo PC può improvvisamente andare a fuoco: attenzione a questo modello molto diffuso

È ufficialmente scattato l’allarme. State attenti a questo modello di PC molto diffuso, potrebbe andare a fuoco all’improvviso.

La manutenzione del proprio PC personale gioca da sempre un ruolo fondamentale. E riguarda tanto la sua pulizia quanto la cura di ogni singola componente. In particolare se avete optato per una configurazione da zero e fatta da voi. Evitando i pre-assemblati con specifiche già impostate e installate.

Tenendo d’occhio ogni minimo aspetti e applicando le giuste contromisure quando necessario, si ha modo di allungare la vita anche di mesi o anni al proprio computer. Di volta in volta, scattano anche allarmi ben più preoccupanti. Uno di questi è recentissimo e prende di mira un modello molto diffuso.

Che dunque potreste avere anche voi in casa e magari state utilizzando proprio in questo momento. Stando a quanto emerso, c’è il rischio che possa improvvisamente andare a fuoco. Arrecando danni più o meno gravi non solo al PC stesso, ma anche alla stanza in cui si trova. Ecco di quale computer parliamo e come fare per tutelarsi.

Questo modello di PC va a fuoco: a cosa fare attenzione

Un problema di cui in realtà si parla già da tempo, ma che negli ultimi giorni sta ottenendo nuova risonanza per via di segnalazioni arrivate da parte della community. Sul forum di supporto dell’azienda e su Reddit. Pare che ci sia un modello di PC che tende ad andare a fuoco con molta facilità, richiedendo opere di manutenzione immediate.

Si parla in particolare di tutti quei device che montano la CPU Nvidia GeForce RTX 4090. Secondo quanto si legge, non sono ancora stati risolti i problemi di fusione e bruciatura col connettore 12VHPWR. Un allarme che va in particolare a riguardare le primissime componenti che sono state messe in vendita, quando il produttore ancora non aveva potuto intervenire per risolvere.

A lanciare l’allarme ci ha pensato Northridge Fix, un team di assistenza che sta continuando a ricevere decine di componenti diverse ormai rotte. Il numero sarebbe arrivato oggi ad almeno 200, e non sembra destinato a fermarsi. Tanto che ogni mese ci sono nuovi connettori da sostituire. Una situazione sempre più comune e che obbliga a contromisure, per evitare problemi più o meno gravi.

Ci sono alcune aziende che hanno emesso richiami per tutti i connettori 12VHPWR, offrendo un rimborso completo. Resta da capire cosa farà Nvidia e se provvederà a fornire supporto agli utenti colpiti.