Il tuo iPhone non carica, carica a tratti, carica lento? Puoi risolvere il problema!

Uno dei problemi più comuni che gli utenti di iPhone possono incontrare è quello relativo alla ricarica del dispositivo.

Capita spesso che l’iPhone non si carichi o che lo faccia in modo molto lento. Se ti trovi in questa situazione, ci sono diverse cose che puoi fare per risolvere il problema.

Prima di tutto, è fondamentale distinguere se il problema riguarda la velocità di ricarica dell’iPhone o se il dispositivo non si carica affatto. Nel primo caso, potrebbe trattarsi semplicemente di un difetto della batteria o del caricabatterie; nel secondo caso, invece, le cause potrebbero essere più serie.

Per capire meglio quali sono le cause del malfunzionamento e come intervenire, segui i nostri consigli passo dopo passo per far tornare il tuo iPhone perfettamente funzionante in breve tempo.

Cosa fare se l’iPhone non si carica

La prima cosa da fare quando l’iPhone smette improvvisamente di caricarsi è controllare lo stato del cavo Lightning (o USB-C) e dell’alimentatore. Spesso i problemi relativi alla ricarica dipendono da uno dei due accessori (o da entrambi). Sostituire il cavo Lightning e/o l’alimentatore con uno nuovo o provare quelli di un altro utente può aiutarti a identificare la causa del problema.

Se dopo aver sostituito questi componenti l’iPhone riprende a caricarsi regolarmente, hai individuato la causa; altrimenti ecco altri accorgimenti da prendere:

Controlla lo stato della porta Lightning/USB-C : potrebbe essere ostruita dalla polvere o dai detriti.

: potrebbe essere ostruita dalla polvere o dai detriti. Ripristina le impostazioni software : questo metodo può aiutarti a risolvere eventuali bug software.

: questo metodo può aiutarti a risolvere eventuali bug software. Esegui un riavvio forzato : permette al sistema operativo iOS di eliminare eventuali errori interni.

: permette al sistema operativo iOS di eliminare eventuali errori interni. Verifica la presenza degli aggiornamenti software : mantenere iOS aggiornato all’ultima versione disponibile è cruciale per evitare bug e malfunzionamenti.

: mantenere iOS aggiornato all’ultima versione disponibile è cruciale per evitare bug e malfunzionamenti. In ultimo, se continui ad avere problemi con la ricarica dell’iPhone dopo aver seguito tutti questi passaggi, potrebbe esserci un guasto hardware interno. In questo caso ti conviene rivolgerti direttamente ad Apple per richiedere assistenza tecnica.

Seguendo questi consigli dovresti riuscire facilmente ad individuare quale sia la causa specifica nel tuo caso ed intervenire tempestivamente per risolverla.