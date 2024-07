Il tuo incubo più grande sono le chiamate del call center? Il segreto per limitarle è solo questo

Continuano ad arrivare chiamate indesiderate dal call center? C’è un modo per limitarle: ecco come procedere.

Ancora oggi le chiamate dai call center intenzionati a vendere un prodotto continuano ad arrivare numerose. Un problema che genera un po’ di fastidio dato che le telefonate possono arrivare davvero in qualsiasi momento della giornata. Per questo motivo è utile sapere come procedere per limitare il numero di chiamate quotidiane provenienti dai call center.

Nel luglio del 2022 è stato attivato il registro delle opposizioni, strumento pensato per mettere la parola fine a questo fenomeno fastidioso. Nonostante la presenza di questo registro, le chiamate continuano ad arrivare anche con una certa frequenza. Questo problema è sempre presente, quindi, ma c’è un segreto che aiuta a ridurlo in maniera consistente: scopriamo come fare.

Come evitare le telefonate dai call center

Il registro delle opposizioni è disponibile da più di due anni ma ancora oggi molte persone si lamentano delle tante chiamate dei call center che ogni giorno ricevono. Per tale ragione è utile capire se ci siano altre soluzioni per mettere un freno a questa problematica.

Se si è iscritti al registro delle opposizioni ma si continuano a ricevere chiamate indesiderate è possibile chiedere come l’azienda abbia avuto il numero di telefono, così da individuare chi abbia venduto i nostri dati e fare richiesta di cancellazione del numero dalla rubrica, operazione che se richiesta sono tenuti ad eseguire.

Se invece si ha la sensazione di essere stati raggiunti da un call center illegale, è possibile fare segnalazione al Garante della privacy, presentando le seguenti informazioni: data e ora della chiamata, numero (se possibile), nome della società e prodotto offerto.

Se le telefonate sono ricevute sullo smartphone, basta dirigersi nelle impostazioni del cellulare selezionando l’opzione “Telefono“. Questa voce permetterà di attivare la funzione che impedisce di ricevere le chiamate dai numeri che non sono salvati in rubrica. Nel caso di dispositivi Android è possibile attivare un filtro antispam dedicato, in grado di rilevare i numeri dei call center e bloccare le chiamate in entrata.

Dunque ci sono diverse opzioni per limitare le fastidiose chiamate dai call center. Ad ogni modo, è altamente probabile che queste continueranno ad arrivare perché le tecniche utilizzate potrebbero superare le barriere difensive attuate. Tuttavia, è sicuramente utile cercare di adottare qualsiasi possibilità disponibile per frenare questo fastidioso fenomeno.