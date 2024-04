Il tuo computer profumerà come un giardino in fiore: il nuovo accessorio che tutti vogliono comprare

C’è un nuovo accessorio pazzesco che vi permetterà di avere un computer che profumerà sempre come un giardino in fiore. Tutti i dettagli.

Quante volte vi è capitato di prendervi del tempo libero e di occuparvi della manutenzione dei vostri dispositivi tech? Si tratta di una pratica piuttosto comune soprattutto dai più attenti all’estetica, che vogliono sempre avere tra le mani una postazione che sia bella da vedere, oltre che potente e funzionale. Magari anche andando ad aggiungere accessori extra come luci a LED, strisce colorate e via dicendo.

C’è però forse un aspetto di cui non si tiene mai conto, quando si tratta di procedere con queste operazioni: gli odori. Se solitamente ci si concentra solo sull’aspetto visivo, in realtà anche l’olfatto vuole la sua parte. Oggi vi parliamo di un accessorio che potrebbe tornarvi utile in tal senso, avrete un computer che profumerà come un giardino in fiore. Ecco di che cosa si tratta, è geniale!

Computer profumato con questo accessorio: di cosa si tratta

Una novità unica e di cui probabilmente mai avevate sentito parlare prima. C’è Clock Work Tea Party che è un’azienda non così conosciuta all’interno del settore tech, ma che da anni opera nel mondo dell’informatica con prodotti sempre più avveniristici e che presentano caratteristiche uniche nel loro genere. Uno di questi è la sua nuova pasta termica… profumata.

Avete capito bene, questo marchio giapponese da tempo lancia sul mercato la famosa “colla” per poter fissare tutte le componenti all’interno dei PC con degli aromi scelti e molto particolari. Se in precedenza se ne sono viste all’odore di mela e fragola, a breve verrà reso disponibile un nuovo profumo di pianta di Osmanthus in piena fioritura.

L’osmanto è una pianta profumata originaria dell’Asia orientale che fiorisce una quantità infinita di piccoli fiori ogni primavera. Fa parte della famiglia delle olive, e i piccoli fiori sono ciò che conferisce alla pianta la sua forte fragranza.

I profumi non sono chiaramente una caratteristica pratica della pasta termica. Ma perché non coccolarsi con una scelta di questo tipo, così da poter tenere tutte le componenti ben salde al PC e al tempo stesso poter inalare un odore così buono e piacevole.

Grazie ai fori di areazione, vedrete che questo odore verrà emanato in tutta la stanza. Occhio però, perché per il momento risulta tutto esaurito. Ma probabilmente già nelle prossime settimane ci sarà un re-stock che non dovete farvi scappare.