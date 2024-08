Il tuo computer è sempre acceso e non lo sai: spegnilo del tutto

Quando si parla di computer e di sistemi operativi, la rapidità con cui un dispositivo si accende e si spegne è una delle caratteristiche più importanti per gli utenti.

Per questo motivo, Microsoft ha introdotto nel suo sistema operativo Windows 8 una funzione chiamata “fast startup” che consente al PC di avviarsi più velocemente dopo uno spegnimento. Questa funzione è stata mantenuta anche nelle versioni successive del sistema operativo (Windows 10 e Windows 11) ed è attivata per impostazione predefinita su tutti i dispositivi.

Tuttavia, ci sono alcuni aspetti negativi legati all’uso del fast startup che molti utenti non conoscono. In pratica, quando usiamo la voce “Spegni” dal menu Start o premiamo il tasto apposito sul case o sulla tastiera (se presente), Windows non si comporta esattamente come ci aspettiamo: invece di chiudere tutte le applicazioni aperte e riavviare da zero quando lo riaccendiamo successivamente, salva alcune informazioni sul disco rigido per accelerare l’avvio successivo.

Questo significa che se usiamo questa opzione per riavviare il computer o installare un aggiornamento importante potremmo incorrere in alcuni problemi: ad esempio le modifiche apportate ai file temporanei potrebbero non essere salvate correttamente oppure alcune applicazioni potrebbero continuare a funzionare anche se pensavamo fossero state chiuse definitivamente.

Disattivazione del Fast Startup

Per questi motivi molti esperti consigliano di disattivare questa funzionalità soprattutto sui desktop o sui laptop sempre collegati alla corrente elettrica; fortunatamente farlo è molto semplice:

Apri il menu Start e cerca “Pannello di Controllo”

Clicca su Visualizza per Categoria

Seleziona Hardware e suoni

Vai su Opzioni risparmio energia

Clicca su Specifica comportamento pulsanti di alimentazione

Clicca Modifica le impostazioni attualmente non disponibili

Togli il segno di spunta dalla voce Attiva avvio rapido (scelta consigliata)

Con questi semplicissimi passaggi avrai disabilitato definitivamente la funzione Fast Startup sul tuo PC con qualsiasi versione di Windows sia essa l’11 oppure precedenti come Win10 o Win8.