Il tuo caricabatterie non carica più? Non buttarlo: ti svelo come aggiustarlo con pochissimi euro

Come comportarsi quando il caricabatterie non carica più? Ecco come fare delle riparazioni senza spendere neanche un euro.

Uno dei problemi più comuni col nostro smartphone è indubbiamente quello che riguarda la ricarica del dispositivo. Di primo acchito potremmo essere tentati di sbarazzarci del caricabatterie, pensando che possa avere esaurito il suo ciclo vitale.

Viene naturale pensare che possa trattarsi di un caso di obsolescenza programmata. Sappiamo bene che i dispositivi tecnologici sono “a tempo”. Se è così, dovremo rassegnarci a cambiarlo con un nuovo. Ma non è affatto detto che le cose stanno così.

Invece di gettare l’apparecchio per la ricarica possiamo aggiustarlo spendendo pochissimi euro. Vediamo come possiamo fare quando lo smartphone non carica – o carica a rilento – e quali sono le soluzioni più comuni a questo problema ordinario. Scopriremo di potercela cavare davvero con poco.

Come aggiustare il caricabatterie quando non carica più

Come prima cosa possiamo provare a riavviare semplicemente il telefono, spegnendolo e riaccendendolo: se il problema è a livello di software, questa procedura spesso (non sempre) è risolutiva.

Se il telefono continua a caricare male possiamo controllare la porta di ricarica. Assicuriamoci che sia pulita. Se non lo è il problema potrebbe essere proprio originato dal caricabatteria. In questo caso dovremo per forza procurarci un nuovo alimentatore in un centro specializzato, facendo attenzione ad acquistare un prodotto affidabile.

Se usiamo un caricabatterie wireless bisogna sapere che anche questo non è esente da danneggiamenti e rotture, in particolare se lo posizioniamo in qualche posto a rischio. Come prima cosa verifichiamo il collegamento corretto del caricatore.

Un altro passaggio da non saltare durante i nostri controlli è quello del cavo per la ricarica. I moderni caricabatterie a fianco hanno dei cavi per la ricarica che si possono staccare dalla base per collegare lo smartphone al computer.

Anche i cavi per la ricarica possono danneggiarsi, specialmente se li arrotoliamo o li “maltrattiamo” in qualunque altra maniera. Una ricarica difettosa potrebbe essere dovuta a un cavo in pessime condizioni. Meglio dunque provare ad avvicendare il vecchio filo con un altro cavo e vedere come si comporta lo smartphone: se riceve energia per la ricarica possiamo dire di aver risolto il nostro problema senza grandi spese.