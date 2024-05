Il trucco per essere invisibili sui social: così guardi storie e contenuti senza essere in linea

Vuoi essere un fantasma quando sei su un social? Ti basta seguire questo trucco per capire come fare: nessuno ti vedrà.

I social network fanno parte della quotidianità ormai. Sono diventati sempre più grandi e ci coinvolgono in ogni attività che svolgiamo, in ogni momento della giornata. Inoltre l’accesso a queste piattaforme è diventato decisamente più semplice. In passato non lo era affatto, ma ora tutto è cambiato e basta un click per essere online. Anche per questo sono molte le persone che non vogliono essere viste facilmente sui social network.

Questo perché tengono alla loro privacy e vorrebbero essere invisibili. La protezione dei propri dati personali, e quindi dell’immagine prima era molto più facile. Ogni social network si è impegnato a fondo per garantire la protezione dell’utente.

Ma a causa delle nuove tecnologie digitali tutto questo non è mai stato così difficile. I cybercriminali fanno di tutto per avere la meglio sulle difese informatiche. E a volte ci riescono purtroppo: è importante ricorrere a delle contromisure. Poi ci sono i tanti ficcanaso.

Social network, con questo metodo apparirai invisibile: nessuno ti troverà

In questo caso è sufficiente apparire invisibili sui social network. Questo metodo è valido per tutte le piattaforme e torna sempre utile. Tuttavia funziona molto bene su un tipo di social network che conosciamo tutti. Stiamo parlando di Instagram. La piattaforma è cresciuta di molto negli ultimi anni. E anche per questo bisogna imparare a proteggersi correttamente per essere tranquilli. Vediamo insieme che cosa è necessario fare per riuscirci.

Tanto per cominciare bisogna aprire l’applicazione di Instagram. E’ importante averla già installata sul cellulare. Poi si dovrà andare nelle tre linee in alto, che sarebbero le impostazioni. A quel punto andrà cercata la voce “Messaggi e risposte alle storie“, utile per aprire un’altra finestra.

Qui troveremo un paio di elementi che ci interessano in maniera particolare. Il primo è “Mostra lo stato alle attività” e il secondo “Mostra le conferme di lettura”. Entrambi devono essere disattivati come potete intuire. In questo modo nessuno potrà mai sapere quando si è online.

E ovviamente non sarà possibile conoscere il momento in cui è stato visualizzato un messaggio. In poche parole si assumerà lo “stato” di fantasmi. Può essere un buon modo per non essere visti sui social network in generale, in un momento in cui tutti vogliono più privacy.