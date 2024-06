Il testo alternativo nelle immagini di Instagram è più importante di quanto pensi: lo stai sfruttando al meglio o lo trascuri?

Instagram è una piattaforma visiva, ma ciò non significa che debba escludere chi non può vedere le immagini.

Il testo alternativo (alt text) è uno strumento fondamentale per rendere i contenuti accessibili a tutti, inclusi gli utenti non vedenti che utilizzano lettori di schermo. Inoltre, il testo alternativo ha un ruolo cruciale nell’ottimizzazione dei post per i motori di ricerca interni della piattaforma, influenzando la visibilità dei tuoi contenuti.

Quando carichi una foto su Instagram, hai la possibilità di aggiungere un campo chiamato “testo alternativo”. Questa funzione è stata originariamente ideata per aiutare le persone con disabilità visive a comprendere il contenuto delle immagini attraverso la descrizione fornita dal testo. Gli screen reader leggono ad alta voce queste descrizioni permettendo così agli utenti non vedenti di avere un’idea chiara di ciò che viene visualizzato.

Oltre a essere uno strumento essenziale per l’accessibilità, il testo alternativo serve anche a migliorare l’interpretazione del contenuto delle immagini da parte degli algoritmi di Instagram. Inserendo parole chiave pertinenti e descrittive nel testo alternativo, aumenti la probabilità che le tue foto vengano mostrate agli utenti interessati a quel particolare argomento o tema. Questa pratica può quindi incrementare significativamente la visibilità e l’engagement del tuo post.

Come Inserire il Testo Alternativo

Il processo per aggiungere il testo alternativo alle tue foto su Instagram è semplice e intuitivo. Dopo aver creato il tuo post e selezionato la foto desiderata con gli eventuali effetti:

Procedi alla schermata finale prima della pubblicazione. Scorri verso il bassol fino alle “Impostazioni avanzate”. Seleziona “Scrivi il testo alternativo”. Qui puoi inserire una breve descrizione dell’immagine che stai per pubblicare.

È importante essere precisi e descrittivi senza eccedere in lunghezza; idealmente, cerca di mantenere il tuo alt text sotto i 125 caratteri perché alcuni screen reader tagliano il testo se più lunghe.

Suggerimenti Utili per Scrivere un Buon Testo Alternativo

Sii Descrittivo : Descrivi accuratamente ciò che è presente nell’immagine includendo dettagli come sfondo, persone o oggetti principali.

: Descrivi accuratamente ciò che è presente nell’immagine includendo dettagli come sfondo, persone o oggetti principali. Usa Parole Chiave : Integra parole chiave rilevanti naturalmente nella descrizione senza fare keyword stuffing.

: Integra parole chiave rilevanti naturalmente nella descrizione senza fare keyword stuffing. Evita Ridondanze : Non ripetete informazioni già presenti nel titolo o nella didascalia.

: Non ripetete informazioni già presenti nel titolo o nella didascalia. Includi Azioni o Emozioni: Se possibile, menziona cosa stanno facendo le persone nell’immagine o quale emozione trasmette.

Implementando questi suggerimenti quando scrivi i tuoi alt text su Instagram potrai non solo rendere i tuoi contenuti più accessibili ma anche più scopribili dall’algoritmo della piattaforma – due benefici enormemente importanti in un mondo digitale sempre più competitivo!