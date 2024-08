Il social network del futuro è popolato dai nostri cloni che funzionano con l’IA: la previsione di Zuckerberg

Il mondo sta per aprire definitivamente la porte all’intelligenza artificiale, il primo settore coinvolto sarà quello dei social.

Ennesima scommessa in atto da parte di Mark Zuckerberg che da qui ai prossimi anni si è promesso di cambiare il mondo come lo conosciamo partendo proprio dai social. In un certo senso è quello che ha già fatto quando ha deciso di dare vita a Facebook, a suoi tempi non plus ultra dei social network oggi invece definitivamente superato.

Il futuro è dell’intelligenza artificiale secondo il noto imprenditore che sembra avere le idee assolutamente chiare circa il destino delle interazioni sociali tra esseri umani. Proprio come con la diffusione della tecnologia ci si è affidati quasi totalmente agli smartphone, presto ci si affiderà ciecamente all’IA.

A dire il vero, però, non tutte le scommesse di Zuckerberg hanno portato a dei risultati. Anni fa, ad esempio, si parlava con grande insistenza del metaverso e di come a breve avrebbe cambiato le nostre vite. Il realtà il concetto sembra essere finito quasi del dimenticatoio, colpa forse proprio dell’AI e del suo incredibile sviluppo.

Mark Zuckerberg punta tutto sull’IA: ecco come cambieranno i social

Insomma, ora tutti gli occhi sono puntati sull’intelligenza artificiale generativa che oggi ci appare ancora grezzo come concetto ma presto farà un significativo passo in avanti. A breve l’IA non entrerà solo nel mondo del lavoro ma anche all’interno delle nostre vite e questo può rappresentare un vantaggio. Soprattutto per chi sui social network ci lavora, con l’IA molti content creator potrebbero avere un loro clone che crea contenuti al posto loro.

Prendete il vostro influencer o youtuber preferito, munitelo di intelligenza artificiale e lasciate che realizzi un clone di sé stesso. A quel punto il clone si metterà davanti alla telecamera e farà la maggior parte del lavoro, lasciando così al suo alter ego umano nuove energie da spendere nella vita di tutti i giorni. Visto così è certamente uno scenario interessante.

Peccato, però, che questo concetto di IA sembri ancora abbastanza lontano. Per far sì che questa svolta abbia atto, è necessario che l’IA generativa compia un altro passo in avanti, a quel punto il mondo entrerà definitivamente nella sua nuova era.

In poche parole sarà proprio il mondo dei social a cambiare per primo e poi, di conseguenza, tanti altri settori gli andranno dietro. Nei prossimi anni ognuno di noi avrà il proprio avatar munito delle nostre stesse conoscenze che sbrigherà gran parte del lavoro al posto nostro, non solo sui social.