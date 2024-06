Il processore più desiderato del momento non è affatto così potente: ecco due soluzioni migliori

Cercate un processore per il vostro PC? Questo è il più desiderato del momento, ma non il più potente: ecco le due soluzioni migliori.

Per ogni PC assemblato che si rispetti, un ruolo fondamentale lo gioca il processore. Altro non è che il cervello pulsante del computer, che coordina i vari ruoli e fa funzionare al meglio ogni singola componente interna. Ecco perché, quando si decide di acquistarne uno nuovo, bisogna dare il giusto peso a questa componente. Che deve essere abbastanza potente da poter supportare tutto ciò che andremo a fare una volta completata l’installazione.

In particolare per il gaming, serve avere a portata di mano una CPU dalle alte potenzialità. Ma quale comprare? Ce n’è una che è la più desiderata del momento e sta facendo parecchio parlare tra gli appassionati, disposti a tutto pur di poterla montare all’interno del proprio case. Ma se vi dicessimo che non è così potente come potevate immaginare? Vi parliamo oggi di due soluzioni migliori, dovreste pensarci ora per risparmiare soldi e avere ancor più capacità di utilizzo.

Processore del PC: le due soluzioni alternative al più desiderato di tutti

Avrete sicuramente già sentito parlare, se siete un minimo appassionati di PC da gaming, delle nuove CPU Ryzen 9000 basate sulle ultime CPU Zen 5 e con 3D V-cache. Si tratta di processori di ultima generazione, che riusciranno a garantire una potenza d’uso come mai prima d’ora. Ma se vi dicessimo che ci sono soluzioni migliori?

A parlarne è stato lo stesso Senior Tecnica Marketing Manager of Consumer Processor di AMD Donny Woligroski, intervenuto ai microfoni di Tom’s Hardware. Stando alle sue parole, anche con l’arrivo della tecnologia Zen 5 saranno i chip Ryzen 7000 X3D esistenti i più potenti in assoluto.

“X3D rimane ancora il top, ma con un margine ridotto rispetto a quello che si ha tra le X3D e non X3D. Dunque sì, anche una 7800X3D è più veloce di una 9700X. Ma non così tanto quanto ci si aspetterebbe” le sue parole. Una notizia arrivata abbastanza a sorpresa, ma che dunque ci pone davanti a due soluzioni alternative.

Invece che acquistare la nuova Ryzen 9000, sarebbe più opportuno ripiegare su modelli più datati e che dunque si possono trovare a prezzi più bassi. Anche usati. Oppure mettere da parte i soldi e aspettare nuovi processori che arriveranno nei prossimi mesi o nel 2025. Di modo da godere di un cambiamento reale e di miglioramenti nelle prestazioni tangibili.