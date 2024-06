Il primo computer al mondo che comprende perfettamente le tue emozioni: sembra un film di fantascienza

Grazie ai progressi della ricerca, il futuro in cui i computer diventano degli assistenti dotati di empatia è più vicino che mai.

Il progresso tecnologico ha completamente trasformato il nostro modo di vivere e lavorare. Se a partire dagli anni ’90 le persone sono stati abituate a interagire con delle macchine prive di qualsiasi tipo di caratteristica umana, oggi, con l’arrivo dell’intelligenza artificiale, questo scenario sta rapidamente cambiando.

L’Intelligenza Artificiale consente ai computer di svolgere compiti sempre più complessi, al pari di un vero e proprio assistente personale. Questi sviluppi stanno rendendo le macchine meno simili a strumenti e più simili a partner con cui possiamo interagire in modo naturale.

Di recente si è addirittura iniziato a parlare di un computer che, oltre ad aiutarci nei compiti quotidiani, è in grado addirittura di comprendere il nostro stato d’animo e regolare le sue azioni in base al nostro umore. Questo progetto viene portato avanti da un team di ricercatori finlandesi, presso l’Università di Jyväskylä, che sta lavorando a un modello basato sui principi della psicologia matematica.

La comprensione emotiva: arrivano i computer capaci di empatizzare con gli utenti

Tradizionalmente, le macchine sono sempre state percepite come strumenti insensibili, incapaci di cogliere i nostri stati d’animo. Questa discrepanza tra le reazioni umane e quelle delle macchine ha spesso reso frustrante l’uso della tecnologia, specialmente in situazioni di stress o incertezza.

“Gli esseri umani interpretano e reagiscono naturalmente alle emozioni degli altri, una capacità che le macchine fondamentalmente non possiedono“, ha spiegato a proposito della novità Jussi Jokinen, professore associato di Scienze Cognitive. Il modello in questione permetterà invece ai computer di adattare il proprio comportamento in base alle emozioni rilevate nell’utente.

Ad esempio, un computer potrebbe capire quando un utente sta diventando irritato o ansioso e modificare il suo approccio di conseguenza. Secondo le prime informazioni rilasciate, i computer utilizzeranno sensori e algoritmi per raccogliere dati sul comportamento dell’utente, come il tono della voce, l’espressione facciale, e le risposte fisiologiche.

Una volta rilevata un’emozione, il computer adatterà il suo comportamento per rispondere adeguatamente. Se le previsioni degli scienziati troveranno conferma, questi computer saranno anche in grado di spiegare le cause delle emozioni rilevate.

Ma anche di simulare scenari “what if” (cosa succederebbe se) per anticipare le reazioni emotive future dell’utente. Per il momento, comunque, non resta che attendere ulteriori sviluppi e sperare che, un giorno, l’interazione uomo-macchina sarà sempre più efficiente e, al tempo stesso, sostenibile.