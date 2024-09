Il popup di traduzione di Chrome ti dà noia? Se sei un poliglotta, puoi disattivarlo!

Chrome è uno dei browser più utilizzati al mondo, grazie alla sua interfaccia semplice ed intuitiva che lo rende adatto a tutti i tipi di utenti.

La possibilità di personalizzare il browser in base alle proprie esigenze è una delle sue caratteristiche più apprezzate. Tuttavia, alcune funzioni possono risultare fastidiose per gli utenti più esperti, come la funzione di traduzione automatica delle pagine web. In questo articolo, scoprirai come disattivare questa funzione e personalizzare le impostazioni del tuo browser per una navigazione più confortevole.

Quando visiti una pagina web in una lingua diversa dalla tua, Chrome rileva automaticamente la lingua e ti propone di tradurla attraverso una finestra pop-up. Questo può essere utile quando navighi su siti stranieri o ricevi link in altre lingue. Tuttavia, può diventare fastidioso se utilizzi internet principalmente per lavoro o se desideri mantenere le pagine nella loro versione originale.

Per evitare che questa finestra appaia su specifiche pagine, puoi andare direttamente sul sito interessato e cliccare sull’iconcina del lucchetto vicino all’URL della pagina. Seleziona “Siti” accanto alla voce “Traduci” e scegli l’opzione “Blocca”. In questo modo, quel sito non ti chiederà mai più se desideri attivare la traduzione.

Disabilita completamente Google Traduttore dalle Impostazioni Avanzate

Se preferisci disabilitare completamente Google Traduttore, puoi farlo modificando le impostazioni avanzate del tuo browser Chrome.

Per fare ciò:

Vai nel menù principale delle Impostazioni. Clicca sulla barretta orizzontale a sinistra dove sono elencate tutte le voci delle Impostazioni. Clicca sulla voce “Lingua”. Sposta l’interruttore verso destra sotto “Usa Google Traduttore”.

Questa procedura ti permetterà di navigare senza interruzioni causate da popup indesiderati e mantenere le pagine web nella loro lingua originale.

In alternativa, se desideri mantenere attiva la funzionalità di traduzione ma solo per determinate lingue, puoi lasciare attivo Google Traduttore aggiungendo specifiche lingue alla lista “Non proporre mai di tradurre queste lingue”. Questo approccio consente un maggiore controllo sull’utilizzo della traduzione automatica durante la navigazione.

Ricorda che personalizzare le impostazioni del tuo browser secondo le tue preferenze può migliorare significativamente l’esperienza d’uso quotidiana su internet, rendendola più conforme alle tue necessità lavorative o personali.