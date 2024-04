Il pc si spegne da solo durante l’aggiornamento: rischi e come evitare guai

Attenzione a non spegnere il PC mentre state installando un aggiornamento: ecco come fare ad evitare possibili incidenti.

Se utilizzate un PC con sistema operativo Windows (ma anche con Mac o con altri dispositivi succede lo stesso), di certo avrete notato che la prima scritta che appare quando installate un aggiornamento recita: “Non spegnere il computer”. Il motivo di questo messaggio di avviso è semplice: togliere l’alimentazione durante l’aggiornamento potrebbe fare andare in crash il sistema.

Di base quando installiamo un update del sistema operativo, il PC estrare i nuovi file, verifica la compatibilità con quelli già presenti e successivamente li installa affinché funzionino nel miglior modo possibile. Durante queste operazioni il sistema si riavvia più volte e ciò serve a fare in modo che le nuove componenti si integrino perfettamente con quelle vecchie.

Nel caso in cui dovessimo spegnere il PC durante questo processo o per malaugurato caso dovesse mancare la corrente elettrica proprio in quel momento, il rischio è che uno o più file dell’aggiornamento siano corrotti e che dunque qualcosa non funzioni come dovrebbe o addirittura potrebbe essere complicato utilizzare il computer.

Come installare in modo sicuro un aggiornamento su Windows

In realtà Microsoft ha già da tempo studiato un sistema di protezione del PC durante gli aggiornamenti, un’architettura chiamata CBS introdotta con Vista già a partire dal 2009 il cui scopo è proprio quello di limitare i danni in caso d’istallazione impropria o incompleta. Negli anni questo sistema di protezione è stato ulteriormente migliorato, ma ciò nonostante può capitare che l’interruzione della corrente durante l’aggiornamento distrugga il nostro PC.

Nel caso in cui il download di file corrotti o rovinati renda impossibile utilizzare il PC, potrebbe essere necessario installare il precedente backup o disinstallare l’ultimo update di sistema per reinstallarlo. Nulla di impossibile o troppo complicato da fare, ma è possibile evitare che accada e che si debba correggere l’intera procedura?

In realtà un modo sicuro per installare gli aggiornamenti esiste. Se avere a disposizione un computer fisso vi necessiterà l’ausilio di un gruppo di continuità, ovvero una sorta di batteria supplementare il cui scopo è quello di proteggere i dispositivi elettronici dagli sbalzi di corrente e dalle interruzioni della corrente.

Qualora invece abbiate un computer portatile vi basterà essere certi che la batteria sia al massimo durante l’aggiornamento, dunque tenetelo collegato alla presa durante l’operazione. Se eviterete in questo modo di fare spegnere il PC durante la fase di installazione di un aggiornamento, difficilmente andrete incontro a grossi problemi di compatibilità.

Questo ovviamente non esclude la possibilità che sia l’aggiornamento stesso a causare problemi poiché non perfettamente ottimizzato per ogni tipologia di computer. In questo caso però la soluzione giungerà rapidamente (la velocità dei fix varia in base all’entità dei problemi riscontrati dall’utenza) dagli stessi sviluppatori Microsoft.