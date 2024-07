Il nuovo OxygenOS arriva finalmente su OnePlus: quali novità comporta

Sugli smartphone OnePlus è arrivato finalmente la nuova versione del sistema operativo OxygenOS: ecco tutte le novità introdotte.

Nel corso del tempo OnePlus si è ben inserita nel mercato degli smartphone, mostrando un rapporto qualità-prezzo che ha convinto milioni di appassionati. Negli ultimi anni c’è stata una piccola frenata, ma l’azienda vuole tornare nuovamente ad essere al centro dell’attenzione non solo tramite i dispositivi ma anche tramite il proprio sistema operativo.

Nelle ultime ore l’azienda OnePlus ha iniziato la distribuzione sul mercato indiano della nuova versione del nuovo sistema operativo OxygenOS, che presenta al suo interno diverse migliorie e interessanti novità. La versione 14.0.0.805 consentirà agli utenti dei dispositivi OnePlus di cambiare la loro esperienza d’uso a seguito delle varie novità implementate: scopriamole tutte nel dettaglio.

In arrivo OxygenOS 14.0.0.805: cosa cambia per i dispositivi OnePlus

Il sistema operativo dell’azienda cinese con la nuova versione 14.0.0.805 cambia faccia. Si parte subito dal controllo touch sensibilmente migliorato rispetto alle versioni precedenti. Da ora in avanti le icone delle app presenti sulla schermata Home risponderanno al tocco molto più rapidamente. I tempi di risposta saranno ridotti anche per l’apertura e la chiusura delle app, garantendo una maggior ottimizzazione delle animazioni. Quest’ultime sono migliorate anche quando si trascinano le app all’interno della schermata Home.

Concreti passi in avanti anche nell’ambito gaming con dei miglioramenti alla stabilità del gioco. Inoltre è stato risolto anche un bug che mostrava una schermata nera nel momento in cui si avviava un videogioco. Un altro bug sistemato è quello inerente al controllo del volume all’interno delle impostazioni rapide.

Al centro dell’attenzione anche la privacy con diverse modifiche per la tastiera Clipboard che consentono di prevenire accessi non autorizzati a informazioni personali e dati sensibili. Inoltre c’è anche la nuova patch di sicurezza Android che segnala un aumento significativo della sicurezza di sistema, così da proteggere lo smartphone da eventuali attacchi esterni di qualsiasi tipo.

L’aggiornamento ha un peso di circa 1,05 GB ed è in questo momento disponibile solo per il mercato indiano. Il rilascio nel mercato globale dovrebbe avvenire durante i prossimi giorni o settimane. Bisogna segnalare anche che la nuova versione è attualmente disponibile per OnePlus 11R e OnePlus Go. Non resta che attendere, dunque, altri aggiornamenti software da parte della stessa azienda, che non dovrebbero tardare ad arrivare.