Il nuovo macOS 14.6 aggiunge una funzione richiestissima ma non su tutti i mac: le novità

Scopri qual è la funzione che a grande richiesta è finalmente arrivata con il nuovo macOS 14.6. Attenzione, però, non è per tutti i Mac.

In questi ultimi giorni Apple sta apportando cambiamenti davvero importanti nei suoi prodotti, esaudendo i desideri di tantissimi degli utenti che da anni speravano nell’arrivo di alcune novità. Dopo l’arrivo delle mappe anche per i browser è infatti giunta una notizia che ha reso felici tantissimi possessori dei computer della mela.

Con il nuovo sistema operativo è stata infatti inserita una possibilità inattesa quanto desiderata, anche se non disponibile proprio per tutti i Mac. Vivere il mondo Apple significa poter godere di sistemi in grado di regalare sempre grandi emozioni, ma di avere anche dei limiti spesso impossibili da superare.

A volte, però, capita che un solo aggiornamento cambi tutto, eliminando dei paletti e consentendo ai possessori di un determinato prodotto di avere maggior mano libera sul suo utilizzo. Scopriamo di quale si tratta e chi potrà finalmente usufruirne.

Arriva una novità dal mondo Apple: ecco chi potrà usufruirne

Un aspetto che in questi giorni sta riguardando l’ultimo aggiornamento di macOs 14.6. Apple ha infatti deciso di accontentare i tanti utenti che da anni desideravano di poter usufruire del supporto multi-display. Una funzione che d’ora in poi sarà disponibile per i MacBook Pro M3. In altre parole, i possessori di questi computer potranno si collegare fino a due display esterni ai loro portatili.

Si tratta di una funzionalità già introdotta con i MacBook Air M3 e che solo adesso è giunta anche per il MacBook Pro M3, offrendo la possibilità di poter lavorare con maggior autonomia e nel modo preferito dai vari utenti. C’è solo un particolare a cui prestare attenzione.

I due display aggiuntivi saranno possibili solo se si tiene il coperchio del portatile chiuso. Pertanto il numero massimo di display supportati sarà sempre e comunque di due, sebbene questa opzione consenta di collegare un portatile a monitor più grandi, facilitando così determinati lavori che richiedono di maggior campo visivo. A questo importante aggiornamento, sono state aggiunte anche delle correzioni a piccoli bug.

E, come spesso avviene, sono stati implementati anche gli aggiornamenti di sicurezza. Per ottenere il nuovo aggiornamento basta andare su Impostazioni di sistema, poi su Generali e infine su Aggiornamento software. Il tutto facendo prima un backup al fine di preservare i propri file in caso di problemi.