Il nuovo iPhone 16 potrebbe sembrare un dispositivo alieno: la caratteristica unica al mondo

Spuntano nuovi rumors sugli iPhone 16, potrebbe sembrare un dispositivo alieno per via di una caratteristica unica al mondo.

Manca ormai sempre meno al lancio dei nuovi iPhone 16 sul mercato. Se tutto andrà come da programma, come ci si aspetta, Apple terrà il suo ormai canonico Keynote nel mese di settembre. Per poi procedere col lancio sul mercato già nelle settimane immediatamente successive. Avremo ancora una volta la classica serie composta da quattro modelli, che vanno dallo standard al Plus per poi arrivare ai due Pro e Pro Max.

In attesa della presentazione definitiva, continuano a spuntare voci e leak in merito a quelli che potrebbero essere gli accorgimenti applicati dal team di ingegneri e sviluppatori per rendere il tutto sempre più performante e al passo coi tempi. Tra le altre cose, negli ultimi gironi si sta parlando di una possibile caratteristica unica al mondo. Se tutto venisse confermato, potremo avere tra le mani un iPhone 16 che potrebbe sembrare un dispositivo alieno.

iPhone 16: i leak parlano di una caratteristica unica al mondo

Gli iPhone 16 continuano a far parlare e sembra che questa volta potremo essere realmente di fronte ad un dispositivo rivoluzionario. Di recente infatti online è comparso un rapporto della catena di approvvigionamento in cui si parla di una caratteristica unica e che renderebbe i melafonini di ultima generazione dei dispositivi alieni. Con una specifica unica al mondo, che getterebbe uno spartiacque tra Apple e gli altri.

Ossia l’abbandono definitivo di tutti i tasti fisici. Secondo quanto si legge infatti, Apple avrebbe deciso di includere un modulo system-in-a-package per sostituire i pulsanti fisici su entrambi i lati del nuovo melafonino. Così da inserire al loro posto dei pulsanti capacitivi.

E non solo, perché tutto questo includerà anche due componenti Taptic Engine su entrambi i lati del dispositivo per dar modo agli utenti di avere un feedback tramite vibrazione. Nel rapporto si legge che Apple avrebbe bisogno di almeno due moduli a livello di sistema per integrare componenti speciali come i pulsanti capacitivi e il motore Taptic Engine.

L’obiettivo di questa trasformazione è quella di rimuovere i pulsanti fisici come quelli del volume e di accensione, che sono stati utilizzati negli iPhone per molti anni. Con questa comunicazione che finisce online ora, inevitabilmente, sale la voglia di vedere le immagini ufficiali di questi nuovi modelli. Staremo a vedere se le voci verranno confermate ufficialmente o rimarranno tali.