Il nuovo iPad Pro 2024 contro il vecchio modello del 2022, ecco tutte le differenze: quale comprare

Apple si prepara a rilasciare l’atteso aggiornamento di uno dei suoi prodotti di punta, che conterrà miglioramenti da diversi punti di vista.

Negli ultimi anni Apple ha costantemente innovato la sua linea di iPad Pro, offrendo agli utenti esperienze sempre più avanzate e potenti. Con il lancio del nuovo iPad Pro 2024, ci sono state significative migliorie rispetto al modello del 2022. Per gli utenti che stanno pensando di acquistare uno di questi dispositivi vale quindi la pena addentrarsi in un confronto dettagliato, esaminando tutte le differenze tra il nuovo iPad Pro 2024 e l’hardware pubblicato due anni fa.

Le modifiche più evidenti sono sicuramente quelle a livello di design. Il nuovo iPad Pro 2024 si distingue per la sua straordinaria sottigliezza e leggerezza rispetto al modello del 2022. Con uno spessore di soli 5.1mm, è classificato come uno dei dispositivi più sottili mai prodotti da Apple. Questa riduzione di dimensioni si traduce in un design più elegante e portatile, rendendo l’iPad Pro 2024 una scelta ideale per chi cerca la massima comodità e stile.

Puù ampio, più veloce, più potente: le migliorie del nuovo iPad

Una delle principali novità del nuovo iPad Pro 2024 è l’introduzione del display Tandem OLED, che offre colori brillanti e una luminosità superiore rispetto al modello del 2022. Questa tecnologia innovativa garantisce una qualità visiva eccezionale, con una luminosità massima di 1,000 nits, che supera di gran lunga i 600 nits del modello precedente. Inoltre, l’opzione per uno schermo nano-textured offre una visione priva di riflessi, ideale per un’esperienza visiva ottimale.

Il nuovo iPad Pro 2024 è equipaggiato con il potente chipset M4, ottimizzato per le attività di intelligenza artificiale, offrendo prestazioni superiori rispetto al modello del 2022 che montava l’M2. Questo salto generazionale si traduce in una maggiore velocità e efficienza nel gestire compiti complessi e applicazioni avanzate.

Inoltre, l’aumento della memoria di base a 256GB garantisce maggiore spazio di archiviazione per i tuoi contenuti digitali, offrendo una maggiore flessibilità e capacità di memorizzazione. Con l’introduzione della nuova Magic Keyboard e dell’Apple Pencil Pro, il nuovo iPad Pro 2024 si posiziona come un vero sostituto del laptop, offrendo un’esperienza di utilizzo simile a quella di un MacBook.

La tastiera con fila di funzioni e trackpad più ampio, insieme alla penna Apple Pro con funzionalità avanzate, ampliano le possibilità creative e produttive degli utenti. Questi accessori migliorati contribuiscono a rendere l’iPad Pro 2024 una scelta versatile e completa per le esigenze lavorative e creative.

In conclusione, il confronto tra il nuovo iPad Pro 2024 e il modello del 2022 evidenzia significative differenze in termini di design, display, prestazioni e funzionalità. Bisogna sottolineare che il modello del 2022 offre ancora prestazioni solide e funzionalità avanzate, ma è chiaro che il nuovo iPad Pro 2024 si distingue per le sue innovazioni tecnologiche e miglioramenti significativi. La scelta tra i due modelli dipenderà dalle proprie esigenze specifiche e dal budget disponibile.