Il nuovo capitolo si farà: l’annuncio è ufficiale, arriva la notizia che fa felici i videogiocatori italiani

L’annuncio ufficiale apre le parole al nuovo capitolo di una storica serie videoludica: gli amanti sono pronti per una nuova avventura.

Tanti appassionati di videogiochi sono stati raggiunti da una notizia che li ha fatti felici: l’annuncio del nuovo capitolo di una delle serie videoludiche più apprezzate e giocate al mondo. Una novità non affatto da sottovalutare perché nelle scorse settimane si era diffusa qualche incertezza.

La storia dei videogiochi è formata da serie che ancora oggi mostrano il loro valore, a distanza di tanti anni dal primo capitolo. Nel tempo hanno regalato avventure che hanno convinto sempre più gamer e il grande apprezzamento, in questo caso, ha convinto la software house a realizzare anche dei remake di elevata qualità.

In questo ricco scenario entra anche l’annuncio fatto da Capcom dopo aver annunciato la data del ritorno di Frank West a seguito del video gameplay di Dead Rising Deluxe Remaster. Un annuncio che riguarda il futuro della serie survival horror Resident Evil.

Capcom annuncia Resident Evil 9: il nuovo gioco è in sviluppo

Capcom ha approfittato del nuovo showcase dedicato a Resident Evil 7 per fare luce sul futuro dell’amata serie. Pur non fornendo molte informazioni, l’azienda giapponese ha annunciato quello che i fan attendevano da tempo: lo sviluppo di un nuovo capitolo di Resident Evil.

Dopo i successi di Resident Evil 8 e Resident Evil 4 Remake, Capcom continua a lavorare sulla storica serie. Come evidenziato da Koshi Nakanishi durante la video intervista mostrata durante il Capcom Next, inizialmente non è stato semplice trovare un nuovo percorso per il franchise. Dopo diverse riflessioni, il director di Resident Evil 7 ha avuto un’idea interessante e che ha fatto partire lo sviluppo.

Nakanishi svolgerà il ruolo di director del nuovo Resident Evil, ma al momento non è stato in grado di fornire altri dettagli a riguardo. L’azienda di Osaka invita semplicemente ad attendere con entusiasmo le novità che saranno annunciate in futuro su Resident Evil 9.

Con ogni probabilità, il nuovo capitolo sarà Resident Evil 9 Apocalypse, già al centro di molteplici indiscrezioni nei mesi scorsi. Secondo le voci emerse, il titolo avrà come protagonisti Leon e Jill e una telecamera in terza persona, ma non sarà open world. Infine, a queste voci si sono affiancate quelle inerenti allo sviluppo di Resident Evil 0 e Resident Evil Code Veronica Remake.