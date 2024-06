Il nuovo Call of Duty Black Ops 6 potrebbe costare il doppio rispetto agli altri videogiochi: iniziate a risparmiare

Call of Duty Black Ops 6 sarà un piacevole ma enorme problema per i giocatori che vorranno acquistarlo. Qualcosa è sfuggito di mano.

Come è giusto che sia c’è moltissima attesa intorno all’uscita ufficiale del nuovo Call of Duty Black Ops 6. Un titolo che non è solo un videogioco. Per la community dei giocatori Xbox sarà anche una pagina nuova nel rapporto con la società che, e questi sono le ultime informazioni, dovrebbe mettere questo titolo insieme a tutti gli altri disponibili sul Game Pass.

Il dibattito, ci raccontano le voci di corridoio, riguardo l’opportunità o meno di mettere un CoD sul Game Pass è stato complicato. Ma Call of Duty Black Ops 6 rischia di battere anche una serie di altri record. Uno di questi potrebbe essere quanto costerà giocarci.

Quello che finora si è visto del nuovo capitolo di Call of Duty fa ben sperare riguardo la qualità del lavoro svolto dentro Activision. Il lancio è previsto il prossimo 25 ottobre e i preorder sono già aperti. L’epopea immaginata da Treyarch e Raven Software ha però almeno due dettagli che vanno messi in prospettiva prima di gridare allo scandalo.

Call of Duty Black Ops 6, il gioco più costoso mai visto

Da una parte c’è la necessità di avere una connessione funzionante anche se si sta giocando la campagna singolo giocatore, una stranezza che però potrebbe avere senso. Dall’altra c’è invece qualcosa che potrebbe andare a interferire con il prezzo finale. Per chi lo sceglierà su PC ci sarà bisogno, infatti, di comprare un hard disk apposito. Call of Duty Black Ops 6, queste sono le specifiche ufficiali, occuperà oltre 300 GB di spazio.

Per poterlo avere dovrai quindi dotati di spazio solo per lui. Perché tutto questo spazio? E perché internet sempre attivo? Per quello che riguarda la connessione sempre attiva si tratta di un modo per ridurre, anche se sembra una barzelletta, lo spazio che il gioco occupa fisicamente sugli hard disk con lo streaming degli asset in alta qualità. Lo spazio occupato è invece colpa di una quantità di file in alta definizione che appartengono però a Modern Warfare 2 e 3.

E su questo ultimo dettaglio il publisher ha chiarito che si sta lavorando per tagliare almeno qualche gigabyte. Quello dei videogiochi che diventano sempre più grandi è un problema che non riguarda di certo solo Call of Duty Black Ops 6 ma che con quel 300 GB nero su bianco sta alzando un polverone.

E anche per tanti la necessità di acquistare un SSD da 500 GB, pertanto portando il titolo a costare il doppio (gioco + SSD). Anche perché per tutti coloro i quali hanno scelto l’edizione PC standard non c’è una opzione per avere una versione fisica, cosa che invece esiste per le edizioni destinate alle console. Staremo a vedere come Activision gestirà questo requisito così faraonico.