Il mouse può essere collegato anche ad iPhone e iPad: la guida semplificata

Sapevate che potete collegare il mouse all’iPhone o all’iPad? Ecco la guida semplificata su come fare, lavorare sarà ancor più bello.

Grazie agli ultimi sviluppi voluti da Apple coi suoi device di nuova generazione, ormai anche lavorare è diventato più semplice ed intuitivo. Senza il bisogno di avere un PC tra le mani, per moltissime operazioni un iPhone o un iPad potrebbero bastare. E non sembra essere finita qui, perché nei prossimi anni potremmo assistere ad ulteriori passi in avanti in questo senso.

C’è chi spera in processori ancor più performanti, chi invece vorrebbe assistere a novità di cui mai si è parlato. In pieno stile Apple, azienda che è solita rivoluzionare i settori in cui opera con aggiunte che poi diventano lo standard. Oggi vi parliamo di un trucchetto che probabilmente ancora non conoscevate e che potrebbe servirvi se lavorate con un iPhone o un iPad. Sapevate che potete collegarci un mouse? Ecco come fare, con questa guida semplificata ci metterete qualche secondo.

Collegare un mouse ad iPhone o iPad: ecco come fare

Vi sembrerà incredibile, ma gli iPhone ed iPad di ultima generazione danno modo di collegare un mouse per poter lavorare (e non solo). Così da avere un controllo maggiore e più preciso per svolgere qualsiasi operazione si voglia. Non dovendo affidarsi al solo touchscreen e dunque alle proprie dita, ma ad un dispositivo output vero e proprio che può essere spostato con l’intera mano.

Tutto quello che vi serve è acquistare un mouse che sia compatibile con i dispositivi Apple. Possibilmente con la tecnologia Bluetooth attiva. Un esempio è l’Apple Magic Mouse, ma ci sono anche valide alternative che costano molto meno e sono altrettanto efficaci. Dopo aver preso ciò che più si desidera, arrivano le operazioni vere e proprie da mettere in atto.

Per prima cosa andate in Impostazioni, Accessibilità, Tocco e quindi AssistiveTouch. Qui attivate l’omonima voce e poi scorrete fino a trovare dispositivi. Si aprirà una nuova schermata, dove cliccare su Dispositivi Bluetooth per poter aggiungere il mouse sull’iPad o sull’iPhone. Inizialmente il cursore verrà rappresentato da un cerchio, che simula il tocco dello schermo.

Potete personalizzare il colore e lo spessore del bordo andando in Impostazioni, Accessibilità e infine Controllo puntatore. Ma non solo, perché da questa sezione è anche possibile modificare il contrasto del puntatore e la velocità di scorrimento.