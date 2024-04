Il computer più veloce del mondo corre ad un ritmo pazzesco: quali sono le sue incredibili funzioni

Questo è il computer più veloce del mondo, e corre ad un ritmo pazzesco. Ecco quali sono le sue incredibili funzioni.

Non immaginerete mai quelle che sono le specifiche tecniche e le potenzialità del computer più veloce del mondo. Di norma, l’utente comune tende a considerare come PC di livello quelli che si possono trovare in negozio o da assemblare. Magari valutando la possibilità di fare proprio un MacBook con processore M3, oppure un assemblato con la RTX 4090. O ancora, di spendere migliaia e migliaia di euro per avere il massimo di RAM e ROM con il miglior processore.

Nulla di tutto questo, una volta aver scoperto la scheda tecnica e le potenzialità del vero computer più veloce al mondo, resterete senza parole. Partiamo dal presupposto che si tratta di un modello unico e che ha utilizzi molto diversi rispetto a quelli che potreste fare voi nel quotidiano. E anche il suo prezzo di costruzione, è lì a dimostrarlo. Ma si tratta comunque di una chicca che gli appassionati devono conoscere, un simbolo dell’evoluzione che stiamo vivendo in quest’epoca.

Computer più veloce del mondo: caratteristiche tecniche e prezzo

Considerato in assoluto come il computer più veloce del mondo, presenta potenzialità all’apparenza inimmaginabili. Ma che vi lasceranno senza parole una volta averle scoperte, per via dei numeri che sono fuori anche dalla più rosea aspettativa di un utente comune. Si chiama Frontier ed è il simbolo dell’evoluzione tech che stiamo vivendo.

Partiamo dalle sue dimensioni. Secondo alcuni calcoli, occupa l’equivalente di due campi da tennis. Dunque non il classico dispositivo da mettere in camera sotto la scrivania. Quante operazioni riesce a svolgere? Un quintilione in virgola mobili.

Il che vuol dire che, se per un essere umano ci vorrebbero 4 anni a svolgere un’operazione, questo PC ci impiega un secondo. Il motivo è presto detto: vengono utilizzati 50.000 processori. Mentre un dispositivo classico ne ha 16 di media. E anche il consumo è una conseguenza: 20 milioni di watt!

Pensate che per costruirlo, c’è voluto un investimento pari a 600 milioni di dollari. Una cifra enorme che, come potete immaginare, ha richiesto sforzi importanti da parte di alcune delle più importanti aziende ed enti governativi. Ma nel dettaglio, a cosa può servire tutta questa potenza? Oggi ci sono 4 utilizzi che sono i più diffusi. Ossia le simulazioni galattiche, la progettazione di motori ad elica, gli sviluppi di farmaci e la ricerca climatica.