Il cellulare di Barbie diventa realtà: foto, caratteristiche e data d’uscita del telefonino

Un’azienda ha recentemente prodotto il famoso cellulare di Barbie: migliaia di persone non vedono l’ora di acquistarlo. Ecco i dettagli.

Come sapete, Barbie è una delle bambole più vendute al mondo, l’azienda americana Mattel è infatti riuscita a vendere più di 1 milione di esemplari negli ultimi decenni. Si tratta quindi di un prodotto in grado di influenzare una massa di persone, proveniente da ogni angolo della Terra. Per questo motivo, una famosa società ha deciso di realizzare un cellulare dedicato proprio alla famosissima bambola, che dal 9 marzo 1959 regala un sorriso a tantissime bambine.

Come sarà allora questo rivoluzionario cellulare, le cui caratteristiche ci faranno ricordare l’amatissima Barbie? In questo articolo, cercheremo quindi di analizzare tutti i dettagli relativi al suo design, alla sua scheda tecnica e alla sua data d’uscita.

La divisione finlandese Human Mobile Devices (HMD), che appartiene alla società Nokia, ha recentemente confermato il lancio internazionale dell’HMD Barbie Flip Phone. Quest’ultimo, che è un cellulare nato dopo una collaborazione con la Mattel, dovrebbe finalmente entrare in commercio il 28 agosto 2024.

Barbie, ecco come sarà il cellulare della famosa bambola

Le due aziende hanno quindi unito le loro forze per creare un prodotto che sarà sicuramente amato da milioni di persone, in particolar modo dalle bambine e dalle adolescenti che collezionano da anni le amatissime Barbie. Ricordiamo che le bambole della Mattel non sono un semplice giocattolo, ma delle vere e proprie icone di stile e di design.

Attraverso i loro abiti è inoltre possibile apprendere le basi dell’eleganza e, al contempo, lanciare anche delle nuove mode. Quali saranno allora le caratteristiche più importanti del Barbie Flip Phone? Innanzitutto, dobbiamo sottolineare che la Human Mobile Devices ha creato un cellulare moderno ma con un design anni 2000. A prima vista non appare infatti come i soliti smartphone, poiché ha un piccolo schermo, una tastiera fisica e una chiusura a conchiglia.

Possiede inoltre una connettività 4G LTE, una doppia scheda SIM, il Bluetooth e una batteria da 1450 mAh. Si tratta quindi di un dispositivo appositamente progettato per i più piccoli: non ci sono infatti tutte quelle applicazioni e funzionalità che porterebbero il giovanissimo utente nel mondo digitale per molte ore. L’obiettivo è ovviamente quello di insegnare ad utilizzare un cellulare senza perdere il contatto con la realtà.

Per quanto riguarda la scheda tecnica, il Barbie Flip Phone sarà dotato di un doppio display: il primo avrà uno schermo da 2,8 pollici, mentre il seconda da 1,77. La risoluzione degli schermi sarà rispettivamente da 240×320 pixel e da 128×160 pixel. Dovrebbe inoltre esserci anche una fotocamera posteriore con flash LED.