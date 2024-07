Il caso CrowdStrike sta aiutando gli hacker a diffondere malware: i consigli per non correre rischi

L’incidente CrowdStrike continua ad avere gravi risvolti sulle attività quotidiane delle aziende e anche dei singoli utenti privati.

Negli ultimi giorni, un grave incidente ha scosso il mondo della sicurezza informatica, mettendo in luce la vulnerabilità di un sistema considerato tra i più affidabili al mondo. Diverse aziende e organizzazioni globali sono state colpite da una serie di interruzioni che hanno paralizzato i loro sistemi: aeroporti bloccati, banche nel panico ed effetti negativi che sono stati visibili persino nella borsa finanziaria.

Un grave incidente ha colpito CrowdStrike, causando problemi a livello globale – computer-idea.it

Questo evento ha sollevato importanti interrogativi sulla robustezza delle misure di sicurezza implementate dai principali fornitori di servizi di cybersecurity. La situazione è diventata ancora più critica quando è emerso che la causa scatenante dell’interruzione era un aggiornamento difettoso. Questa falla ha anche creato nuove opportunità per gli hacker, che hanno sfruttato l’incidente per diffondere malware.

Le conseguenze di questo evento continuano a farsi sentire, con molte aziende che stanno ancora lavorando per ripristinare la piena funzionalità dei loro sistemi. La lezione appresa da questo incidente è chiara: anche le soluzioni di sicurezza più avanzate possono presentare vulnerabilità che, se sfruttate, possono avere effetti devastanti.

Gli hacker non si lasciano sfuggire le opportunità d’attacco: il caso di CrowdStrike

L’incidente è stato causato da CrowdStrike, una delle principali aziende di cybersecurity, famosa per i suoi prodotti di protezione degli endpoint. Un aggiornamento difettoso rilasciato dall’azienda ha causato un’interruzione globale, colpendo fino a 8,5 milioni di computer gestiti da Microsoft. Questo evento ha evidenziato come una falla in un sistema di sicurezza possa avere ripercussioni a catena, influenzando negativamente molteplici settori, tra cui quello delle compagnie aeree, delle banche e degli ospedali.

Gli hacker non hanno tardato a sfruttare la situazione. Utilizzando pacchetti che sembravano delle soluzioni al problema, denominati appunto, “crowdstrike-hotfix.zip”, hanno indotto gli utenti a eseguire codice malevolo, infiltrandosi nei loro sistemi. Questa strategia di phishing ha permesso agli hacker di iniettare malware nei dispositivi delle vittime, causando ulteriori danni e complicazioni.

Un fattore che ha aggravato la situazione è stato l’utilizzo di BitLocker, uno strumento di sicurezza di Windows che cripta i volumi dei dati dei sistemi. Questo programma ha impedito agli amministratori IT di accedere ai sistemi operativi per rimuovere l’aggiornamento difettoso, complicando ulteriormente il processo di recupero. Alcune organizzazioni potrebbero impiegare settimane o mesi per tornare alla normalità.