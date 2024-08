Il bonus da 950 euro che salva le famiglie: la rivoluzione dell’estate, importi elevati per tutti

Per le famiglie è disponibile un nuovo bonus da 950, una vera rivoluzione dell’estate. Ecco come ottenerlo.

Lo Stato e le amministrazioni locali lavorano ancora oggi a fornire ai cittadini gli strumenti giusti per gestire al meglio le spese quotidiane. I bonus in tal senso sono diversi e a questi si aggiunge una nuova misura da 950 euro che salva le famiglie e rappresenta una vera rivoluzione dell’estate.

Le famiglie sono al centro di una situazione economica non semplice da gestire a causa di un costo della vita che si fa sempre più alto. Sostene le spese quotidiane e gli eventuali imprevisti è diventato molto complicato, e per questo conoscere i vari bonus disponibili consente di poter alleggerire leggermente questo carico. Tra le varie misure spicca un bonus da 950 euro che permette di incrementare le entrare. Vediamo di cosa si tratta e come ottenerlo.

Bonus da 950 euro per le famiglie: come ottenerlo

Poter fare affidamento su degli aiuti economici consente di poter gestire le varie spese quotidiane nel migliore dei modi, soprattutto per chi ha a carico dei figli. Mantenere un figlio oltre i 21 anni può rappresentare un onere sul piano economico decisamente significativo, soprattutto se studia o non ha un lavoro. A tal proposito c’è questo nuovo aiuto garantito per i genitori.

Per poter ottenere questa misura, il figlio deve essere a carico del genitore e percepire un reddito inferiore a 4.000 euro se ha meno di 24 anni, o inferiore a 2.840,51 euro se ha dai 24 anni in poi. È fondamentale evidenziare che la detrazione è valida anche se il figlio vive in una residenza diversa da quella dei genitori.

Il bonus non prevede un’erogazione diretta di denaro, ma un rimborso fiscale. L’agevolazione è ottenibile dai lavoratori dipendenti e dai pensionati e può essere applicata nella busta paga mensile o attraverso il conguaglio fiscale annuale. Ci sono due modi per ottenere il bonus:

Il diretto interessato richiede la detrazione compilando il modulo per le detrazioni fiscali che viene consegnato al datore di lavoro. In questo modo, l’importo verrà distribuito nella busta paga mensilmente;

per le detrazioni fiscali che viene consegnato al datore di lavoro. In questo modo, l’importo verrà distribuito nella busta paga mensilmente; La detrazione può essere richiesta nella dichiarazione dei redditi annuale, compilando il quadro inerente ai familiari a carico nel Modello 730.

La detrazione può essere suddivisa in parti uguali tra i genitori oppure assegnata al genitore con il reddito maggiore. In caso di separazione, l’agevolazione è attribuita totalmente al genitore affidatario o al 50% per ogni genitore in caso di affidamento congiunto.