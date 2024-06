Ikea si lancia nel mondo dei videogiochi: si cercano 10 ‘lavoratori virtuali’, i dettagli

Una nuova interessante operazione che di certo stuzzicherà milioni di persone in ogni parte del mondo. Ikea e videogiochi insieme.

Quando si parla di Ikea, il riferimento va subito al mega store del risparmio per quel che riguarda l’arredo di casa e non solo. Da anni, ormai, questa azienda fa parte del quotidiano dei cittadini attraverso, anche, il numero incredibile di oggetti e soluzioni varie per la casa proposta a bassissimo prezzo. Una situazione cresciuta man mano, capace di fondersi con le abitudini e i modi di vedere dei consumatori e le loro specifiche esigenze. Oggi, per Ikea, arrivano importanti novità.

Lavorare da Ikea, rappresenta, allo stesso modo, qualcosa di particolarmente prestigioso, il confronto con una azienda dalla portata internazionale capace di offrire una carriera nell’ambito specifico assolutamente prestigiosa. Negli ultimi tempi una nuova dinamica sta sviluppandosi, il “The Co-Worker Game”. Una situazione che consentirà ai vari giocatori di sperimentare il lavoro all’interno dell’universo virtuale di casa Ikea e di arredare in modo assolutamente innovativo.

L’azienda entra, di fatto, nel mondo dei videogiochi e lo fa in un modo assolutamente innovativo e inaspettato. Di conseguenza per supportare questa nuova specifica situazione lo stesso marchio ha bisogno di assistenti virtuali retribuiti, disponibili a diventare parte integrante del gioco. Da inizio giugno, sono infatti partite fasi di selezioni con le candidature che possono essere inviate all’azienda entro il 16 giugno.

Ikea si lancia nel mondo dei videogiochi: un approccio unico offerto dall’azienda

Dieci i collaboratori ricercati in questa fase per turni di lavoro pagati regolarmente. Il mondo virtuale Ikea, insomma sarà disponibile cosi come mai verificatosi finora, una vera e propria comunità Roblox, con giocatori pronti a lavorare ed esplorare tutto ciò che l’azienda ha da offrire.

Una nuova fase rivoluzionaria che, cosi come specificato dallo stesso Darren Taylor, Responsabile Country People and Culture, IKEA UK e Irlanda, potrebbe rappresentare il futuro. “Siamo entusiasti di lanciare il lavoro retribuito su Roblox”, ha spiegato Taylor, “per mostrare come svolgiamo la carriera in modo diverso, dando vita alla nostra filosofia di carriera unica”.

In IKEA non esiste un percorso prestabilito per l’avanzamento di carriera e questo tipo di scelta sembra molto interessante. Sotto con i colloqui virtuali, quindi, per dare il via a una nuova era, un nuovo modo di confrontarsi e di offrire non solo un prodotto ma anche il lavoro in modo assolutamente innovativo. Il futuro, oggi, è anche in queste piccole e semplici innovazioni.