IA su Whatsapp, Facebook e Instagram: come attivarla subito per avere i vantaggi extra prima degli altri utenti

Anche Meta si prepara ad accogliere l’IA. Ecco come attivarla subito su WhatsApp, Facebook ed Instagram e quali sono i suoi vantaggi.

Nel corso dei prossimi anni, prepariamoci a venire “bombardati” dall’intelligenza artificiale. Una tecnologia tutta nuova e che rapidamente ha preso il sopravvento sulle nostre vite. Andando a proporre servizi sempre più facili da utilizzare e soprattutto efficaci per quelle che sono le nostre esigenze. Basti menzionare i chatbot come ChatGPT o i generatori di immagini come MidJourney, ma anche sistemi quali Galaxy AI integrati sugli ultimi flagship di Samsung.

Presto le cose potrebbero allargarsi anche alle principali piattaforme di social media online. E in questo senso, ad aprire le danze non poteva che essere Meta. Pronta a mettere a disposizione dei consumatori l’IA su WhatsApp, Facebook ed Instagram. Se siete curiosi, ecco che cosa dovete fare per attivarla subito e per poter così godere dei vantaggi extra prima degli altri. Vi bastano pochi e semplici passaggi!

Come attivare l’IA su WhatsApp, Facebook e Instagram: la guida completa

Volete godere dell’IA sui servizi di Meta? Finalmente è possibile farlo grazie a Meta AI! A darne l’annuncio è stata l’azienda stessa con un post sul suo canale WhatsApp e sul blog ufficiale. Come si legge, si tratta di un modello al momento disponibile su alcuni Paesi selezionati in lingua inglese. Ma siamo certi che già nelle prossime settimane arriverà anche in Italia.

Meta AI altro non è che un chatbot di intelligenza artificiale con un funzionamento simile ai vari ChatGPT, Gemini e Copilot. Il suo utilizzo principale sarà anche il medesimo. Ci sarà la classica barra di testo dove poter inserire i prompt di comandi.

Così da generare testo, rispondere alle domande, creare immagini, GIF e molto altro. Tutto in maniera facile e veloce, fornendo alcuni dettagli su ciò di cui si ha bisogno. E secondo quanto riferisce Meta, questo sarà l’assistente AI più intelligente di tutti.

Almeno per il momento comunque, Meta AI è stato rilasciato solo nei seguenti Paesi: Stati Uniti, Australia, Canada, Ghana, Jamaica, Malawi, New Zealand, Nigeria, Pakistan, Singapore, South Africa, Uganda, Zambia e Zimbabwe.

Se volete usufruirne comunque, potete provare utilizzando una VPN e collegandovi ad un server di questi paesi. Dopo essere andati sul sito ufficiale, fate accesso col vostro account e il gioco è fatto! O in alternativa, attendete il rilascio anche in Italia.