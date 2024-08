I tuoi file hanno nomi impossibili e non trovi mai nulla nel tuo computer? Ecco la soluzione

Scommetto che anche il tuo computer è pieno di documenti chiamati asdf.doc o screenshot e foto chiamati 123456.jpg.

Questa situazione è più comune di quanto si pensi e può trasformarsi in un vero e proprio incubo quando si cerca un file specifico senza ricordarne il nome. La soluzione a questo caos? Un tool che rinomina i tuoi file in automatico, ed è esattamente ciò che fa Riffo, un software innovativo dotato di intelligenza artificiale (IA).

Quando si tratta di organizzare la propria vita digitale, ci si divide sostanzialmente in due categorie: chi mantiene tutto in ordine maniacalmente e chi invece accumula file su file senza una logica precisa. Chi ha una buona memoria visiva tende a salvare tutto sul desktop o nella cartella download, sperando poi di ritrovare ciò che cerca tra le miniature. Altri, temendo di perdere dati importanti, salvano ogni cosa su cloud, ritrovandosi poi con centinaia o migliaia di cartelle sparse ovunque.

Crearsi una struttura ben organizzata per i propri documenti sarebbe la soluzione ideale ma richiede tempo, energie e soprattutto la capacità di prevedere future esigenze. Potresti crearti una cartella “articoli” oggi, per poi accorgerti domani della necessità di suddividerli per cliente o argomento. La gestione dei propri file diventa così un lavoro a tempo pieno, richiedendo giorni interi solo per mettere ordine nel caos accumulato.

Rinominare tutti i file? Ci pensa Riffo

Ecco dove entra in gioco Riffo: questa applicazione sfrutta l’intelligenza artificiale per aiutarti a tenere sotto controllo gli archivi disordinati sui quali non hai mai avuto voglia o tempo da dedicare seriamente. Il funzionamento del software è estremamente semplice:

Scarica l’applicazione sul tuo Mac. Seleziona le cartelle contenenti i file da rinominare. Imposta delle regole personalizzate. Lascia fare all’intelligenza artificiale!

Il software analizzerà il contenuto delle tue cartelle selezionate identificando gli elementi presenti al loro interno ed evitando errorini fastidiosissimi come quelli del tipo “ah ho cambiato nome alle foto del gatto con data_2023_02_21”. Dopo l’analisi potrai decidere se accettarne la proposta oppure modificarla secondo le tue preferenze prima del definitivo salvataggio.

Al momento Riffo è disponibile solo su Mac, ma c’è già una lunga lista d’attesa pronta ad accoglierlo anche su Windows; quindi vi consigliamo vivamente di registrarvi alla newsletter ufficiale sul sito ufficiale per essere tra i primissimi ad essere informati della disponibilità della versione cross-platform!